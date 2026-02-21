ÌÚÂ¼º»¿¥¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¡×¥·¡¼¥ëÄ¢¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö»Ò¤É¤â¤È³Ú¤·¤á¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼º»¿¥¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ¸µ¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂ©»Ò¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢À°¤¨¤ë·¸¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ê¸ò´¹Áê¼ê¤Ï¤Ð¤¡¤Ð¡Ë¤Ä¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¤âºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ê¥¬¥Á¥ã¥Î¥ó¥¿¥ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥·¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ½¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ëÄ¢¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×ÊÁ¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Î¥Ð¥Ã¥Â¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ý¡¼¥Á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤È³Ú¤·¤á¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢2016Ç¯12·î31Æü¤Ë¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆü¹âÍµ¼¡Ïº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯2·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ¸µ¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢
¢¡ÌÚÂ¼º»¿¥¡¢¥·¡¼¥ëÄ¢¸ø³«
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂ©»Ò¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢À°¤¨¤ë·¸¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ê¸ò´¹Áê¼ê¤Ï¤Ð¤¡¤Ð¡Ë¤Ä¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¤âºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ê¥¬¥Á¥ã¥Î¥ó¥¿¥ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥·¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ½¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ëÄ¢¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×ÊÁ¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Î¥Ð¥Ã¥Â¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ý¡¼¥Á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÌÚÂ¼º»¿¥¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤È³Ú¤·¤á¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢2016Ç¯12·î31Æü¤Ë¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆü¹âÍµ¼¡Ïº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯2·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û