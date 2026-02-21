¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Ûº´Æ£Îå¤¬º£Àá½é¾¡Íø¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç·è¤á¤¿¡Ö¥Ä¥¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡5R¤ÏºÇ½ªÍ½Áª°ìÈ¯ÌÜ¡£8ÏÈ¤Îº´Æ£Îå¡Ê25¡áÀî¸ý¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢Áá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£Àá½é¾¡Íø¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¹¬±¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò´°Á´¤Ë¼ºÇÔ¡£¤À¤¬¡¢Â¾Áª¼ê¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë¤è¤êºÆÈ¯Áö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¡¢²÷¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ä¥¡£¥Ä¥¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤ÎÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3Ãå3ËÜ¡£¡Ö¤Þ¤¿3Ãå¤«¡×¤ÈÏ¢Æü¡¢¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È½¬»ÖÌî¤ÎÃÆ´Ý¡É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÄ´À°¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤éÀµ²ò¤Ë¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Öº£Æü¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼êÁ°¤âÀè¤â¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯Íß¤·¤¤¤Î¤ÇÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¥í¥Ã¥É¸ò´¹¡£¥¿¥¤¥ä¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ÇÌÀÆü¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£