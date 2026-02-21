¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¡ÈÖÁÈ¤Î°°Õ¤¢¤ëÊÔ½¸¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖµîÇ¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ç±ê¾å
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê54¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Î¡È±ê¾åÁûÆ°¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÃÝ»³¤¬Á´ÎÏ¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëVTR¤òÊüÁ÷¡£¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤áÃÝ»³¤Ë¤Ï¥í¥±¤ÈÅÁ¤¨¤º¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî¤È¤¤¤¦ÂÎ¤Ç¡¢1ÆüÌ©Ãå¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý¥í¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ëÃÝ»³¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¤«¤é¡Ö¤ª1¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²¡¤¹¤Ã¤Æ¶È³¦ÍÑ¸ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢´°Á´¤ËÌµ»ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£
¡¡¤³¤ÎVTR¤ËÃÝ»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡ªÉÝ¤¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¡ªÀÚ¤ê¼è¤ê¤¬¤Ò¤É¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¼ÂºÝ¤Ï¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¿¤ÁÃÎ¤é¤Í¡¼¤«¤Ê¡©²¶¡¢µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ªÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡¢ÀÚ¤ê¼è¤ê¤Ç¡ª¤³¤ó¤Ê¤ÎÎ®¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤À¤è¡ª¡×¤È¤Û¤¨¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÃÝ»³¤ÏºòÇ¯10·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖAbema Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¹ñ´úÂ»²õºá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆü¤Î´Ý¤ò·ù¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¹ñ²È¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥â¥é¥ë¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¡¢Ë¡Î§¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È»ä¸«¤ò¸ì¤ê¡¢¤³¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£