¡Ú£²£±Æü¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬£²£²ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë³«ºÅ¡¡¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¹âÌÚºÚÆá°ÊÍè¤Î¥á¥À¥ë¤Ê¤ë¤«
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï£²£±Æü¡¢Âç²ñ£±£¶ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¶¥µ»°Ê³°¤È¤Ê¤ë¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÏÃË½÷¤Î¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´Æ£°½Çµ¤ÈËÙÀîÅí¹á¤¬½Ð¾ì¡££²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚºÚÆá°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡£ÃË»Ò¤Ïº´¡¹ÌÚæÆÌ´¡¢µÂ¸Í°ì±Ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃÄÂÎ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¸ÄÊÌ¼ïÌÜ¤Ç¤â¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢Àª¤Ï¡¢£²£²ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎÌÚ¸¶Î¶°ì¡¢»°±ºÍþÍè¤é¤¬¶¥µ»¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ïºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Ü³Î¶¡¢¾®ÎÓÎµÅÐ¡¢¸ÅÌî·Å¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢ÆüËÜÀª¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¶¥µ»¡£
¢¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹ÃË»Ò¡Ê¿Ü³¡¢¸ÅÌî¡¢¾®ÎÓ¡Ë£±£¸»þ¡Á
¢¡¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼ÃË»Ò£µ£°¥¥í¡ÊÇÏ¾ì¡¢¹À¥¡¢»³ºê¡Ë
¢¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË½÷¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊÃË»Ò¡¦º´¡¹ÌÚ¡¢µÂ¸Í¡¢½÷»Ò¡¦º´Æ£¡¢ËÙÀî¡Ë¡¡£²£³»þ¡Á
¡¡¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó£²£²Æü£´»þ¡Á