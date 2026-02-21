¤³¤Ã¤¯¤êÌ£¤Î¡Ö¤Ä¤¯¤Í¡×¤È¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¤ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÇÁ¯¤ä¤«¥¢¥ì¥ó¥¸
¡Ú¥Ð¥ê¥¨15ÉÊ¡Û±ÉÍÜËþÅÀ¡ªÎÐ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤º
¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ª¤«¤º¤ËÃã¿§¤ß¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¾¯¤·¿§Ì£¤ò²Ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤ÊØÍø¤Ê¤Î¤¬ÎÐ¿§¤¬åºÎï¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡£Ç®¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤µ¤é¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¸µµ¤¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Æù¤ò»È¤Ã¤¿¤Ä¤¯¤Í¤Î¤ª¤«¤º¤È¡¢Æ¦ÉåÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ ¤¨¤Î¤¤Î¤ß¤½¤Ä¤¯¤Í
Æù¤À¤Í¤ËÆþ¤ì¤ë¤¨¤Î¤¤¿¤±¤Ï¡¢Ä¹¤á¤ËÀÚ¤ë¤È¿©´¶¤¬½Ð¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨UP¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä1/3¸Ä
¡¦¤È¤ê¤Ò¤Æù ¡Ä200g
¡¦¤¨¤Î¤ ¡Ä2/3ÂÞ(Ìó67g)
¡¦¼ò¡¡
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡
¡¦¤ß¤½¡¡
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢¤¨¤Î¤¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¡¢¤¨¤Î¤¤È¡¢¼ò¡¢ÊÒ·ªÊ´³ÆÂç¤µ¤¸1¡¢¤ß¤½¾®¤µ¤¸2¤È1/2¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¡¢6ÅùÊ¬¤·¤Æ¾®È½·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ[2]¤òÊÂ¤Ù¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÌó3Ê¬¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ2¡Á3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬263kcal/±öÊ¬1.1g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾)
¢£ ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎËãÇÌÆ¦ÉåÉ÷
²¹¤Þ¤ê¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ý¥«¥Ý¥«¥ì¥·¥Ô
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä1/4¸Ä(Ìó75g)
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù ¡Ä150g
¡¦¤â¤á¤óÆ¦Éå ¡Ä1Ãú(Ìó300g)
¡¦Ä¹¤Í¤® ¡Ä1/2ËÜ
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´
¡¡øÊÒ·ªÊ´¡¢¿å ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡
¡¦¼ò¡¡
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ
¡¦º½Åü
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢¤µ¤é¤Ë½Ä3¡Á4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤¯¤à¤¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤Í¤®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ²£ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤â¤á¤óÆ¦Éå¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
3. ¼òÂç¤µ¤¸1¡¢¿å1¥«¥Ã¥×¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¤È1/2¡¢º½Åü¾®¤µ¤¸1¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å²Ð¤ÇÌó7Ê¬¼Ñ¤ë¡£Æ¦Éå¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¤Õ¤¿¤Ï¤»¤º¤ËÃæ²Ð¤ÇÌó3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4. ¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤ë¡£¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÌó30ÉÃ¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤µ¤»¡¢¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬399kcal/±öÊ¬2.1g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò)
¤È¤ê¤Ò¤Æù¤Çºî¤ë¤¿¤³¤Ã¤¯¤êÌ£¤Î¤ß¤½¤Ä¤¯¤Í¤Ï¡¢¤µ¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£ÏÂÉ÷ËãÇÌ¤ª¤«¤º¤Ï¡¢¤´¤ÞÌý¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤ÎÉ÷Ì£¤ÇÆù¤Î»ÝÌ£¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¿É¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾¡¢°æ¸¶Íµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿Í¸¸ýµþ°ìÏº¡¢¹â¿ù½ã
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»