¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸Àµ¿ÏÇ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¡Ä¥Ú¥Ã¥×¤¬²ò·èºö¤òÄó°Æ¡Ö¶µ»Õ¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¡¢ÇÈÌæ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ø¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸Àµ¿ÏÇ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬1¡Ý0¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë¸«¤»¤¿¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯Ã¼¤ÇÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤¬¸ý¸µ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢¼ç¿³¤Î²¼¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ç»î¹ç¤ÏÌó10Ê¬´ÖÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËUEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬Ä´ºº¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀè½µ¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈ©¤Î¿§¤ÇÍ¥Îô¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¡£¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¼«Ê¬¤¬Â¾¿Í¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤»¤«¤±¡¢¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤«¤é¤À¡×
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï³Ø¹»¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶µ»Õ¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¤À¡£¶µ»Õ¤ä°å»Õ¤³¤½¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
