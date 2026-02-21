¸ÅÁã¤ÎÀ¶¿å¤òÁê¼ê¤Ë¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ´¥¤Î½ÐÈÖ¡ª¡×ÂÔË¾¤Î¿À¸Í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËµÓ¸÷¡Ö¤³¤³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦½Ð¤ë¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï£²·î21Æü¡¢J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àá¤Ç¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£º£µ¨¿·²ÃÆþ¤Î´¥µ®»Î¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿37ºÐ¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´¥Áª¼êÍè¤¿¡Á!¡×¡Ö´¥¤¯¤ó¥¹¥¿¥á¥ó¤¤¿¤è¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç´¥¤µ¤ó¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¡¼¡¢¤È¤¦¤È¤¦´¥½Ð¤ë¤ä¤ó¡ª ³Ú¤·¤ß¡×¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ´¥¤Î½ÐÈÖ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´¥¤Ïºòµ¨¤Þ¤ÇÀ¶¿å¤Ë½êÂ°¡£¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£¤Ê¤ª¡¢À¶¿å¤ËÎ×¤à¿À¸Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¡Ë
GK
£±Á°ÀîÂãÌé
DF
£³¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë
£´»³ÀîÅ¯»Ë
23¹À¥Î¦ÅÍ
41±Ê¸Í¾¡Ìé
MF
£·°æ¼ê¸ýÍÛ²ð
11ÉðÆ£²Åµª
13º´¡¹ÌÚÂç¼ù
14´¥¡¡µ®»Î
25·ÀèÍ´Ìï
FW
29¾®¾¾¡¡Ï¡
¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
GK
71¸¢ÅÄ½¤°ì
DF
43»³ÅÄ³¤ÅÍ
80¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹
MF
£µ¶¿²ÈÍ§ÂÀ
18°æ½ÐÍÚÌé
28ßÀ粼·òÅÍ
30»³Æâ¡¡æÆ
44Æü郄¸÷´ø
FW
26¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸