¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛHANA¡¢¹ñÆâ½é³«ºÅ¤ÎSpotify¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤ËÅÐ¾ì¡ª¿·¶Ê¡ÖALL IN¡×¡ÖBloom¡×¤â½é²ò¶Ø
HANA¤¬¡¢2·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSpotify x HANA ¡ÆHANATABA¡Ç Listening Party¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ä¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¥Èー¥¯
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Spotify Japan¤Ë¤è¤ëSpotify Premium²ñ°÷¸ÂÄê¡¦¾·ÂÔÀ©¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Î¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËHANA¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿HANA¤¬À©ºîÈëÏÃ¤ä¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÅöÆü¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Spotify Premium²ñ°÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âHANA¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥ê¥¹¥Êー80Ì¾¡£
HANA¥á¥ó¥Ðー7Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢·×87Ì¾¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤«¤é´üÂÔ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖALL IN¡×¡ÖBloom¡×¤ÎÈ¯ÇäÁ°½é²ò¶Ø¡£
²ñ¾ì¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢HANA¥á¥ó¥Ðー¤Î¡ÖAre You Ready¡©¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ç¿·¶Ê¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢¶õ´Ö¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£HANA¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ±¤¸½Ö´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½é²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ìÆâ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï²Î»ì±ÇÁü¤âÅê±Æ¤µ¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¶Ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë±é½Ð¤Ë¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±ÇÁü¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸ø³«¡£ÆÍÁ³¤Î±é½Ð¤ËHANA¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢HANA¹±Îã¤Î±ß¿Ø¤ò»²²Ã¼Ô80Ì¾¤ÈHANA¥á¥ó¥Ðー7Ì¾¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥Ý¥ó¥Ã¡¢¥Ý¥ó¥Ã¡×¤È¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÀ¼¤¬²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
HANA¤Ï¡¢½é¤Î¥á¥ó¥Ðーºî»ìºî¶Ê³Ú¶Ê¡ÖALL IN¡×¤ò´Þ¤à¿·¶Ê2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤Î¥×¥ê¥ªー¥Àー¤ª¤è¤ÓPre-Add / Pre-Save¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¥×¥ê¥ªー¥Àー¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢Pre-Add / Pre-Save¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØSpotify x HANA ¡ÈHANATABA¡É Pop-up Event¡Ù¤â³«ºÅÍ½Äê¡£ÀìÍÑLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÃêÁªÀ©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¿½¹þ¤Ï2·î22Æü17»þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏHANA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.23 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡ØHANA¡Ù
2026.02.25 ON SALE
ALBUM¡ØHANA¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
HANA OFFICIAL SITE
https://hana.b-rave.tokyo/