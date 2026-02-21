ÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç»à·º¸º¾¯¤â¤³¤Î¹ñ¤ÏÎã³°¡á¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼¹¹Ô¡×¡½ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢
ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¡ÊÃæ¹ñ¸ìÈÇ¡Ë¤Ï15Æü¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç»à·º¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢11¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á8¥«¹ñ¤Çº£¤Ê¤ª»à·º¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¡Î§¾åÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢Åì¥Æ¥£¥â¡¼¥ë¤Î3¥«¹ñ¤À¤±¡£¤·¤«¤·¡¢»à·º¤òÀ©ÅÙ¾å°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤â¶áÇ¯¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¼¹¹Ô¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»à·º¤ò·ºÈ³¤È¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï2025Ç¯¡¢8¤Ä¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»à·º¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢»à·º¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëºá¤Ï18¤«¤é10¤Ø¤È¸º¾¯¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿»à·ºÈ½·è¤âÌµ´üÄ¨Ìò¤Ë¸º·º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²þ³×¤Ï¡¢±ø¿¦¤ä¿ÈÊÁ°ú¤ÅÏ¤·°Æ·ï¤Ç¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»à·ºÈ½·è¤ä¼¹¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ñ²Èµ¡Ì©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï23Ç¯¤Ë¶¯À©Åª»à·º¤òÇÑ»ß¡¢25Ç¯11·î¤Ë¤Ï»à·º¤ÎÁ´ÌÌÇÑ»ß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÀ¯ºö¿³ºººî¶ÈÉô²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òÈ¯É½¤·¡¢26Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï²áµî9Ç¯´Ö»à·º¼¹¹Ô¤¬¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯1·î»Ü¹Ô¤Î¿·¤¿¤Ê·ºË¡¤Ç¤Ï»à·º¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤«¤ÄºÇ½ª¼êÃÊ¤Î·ºÈ³¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢10Ç¯´Ö¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÀß¤±¤¿¾å¤Ç¡¢ÉþÌòÂÖÅÙ¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµ´üÄ¨Ìò¤Ë¸º·º¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Ï2024Ç¯Ëö¡¢¹ñ²È¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¤Î»à·ºÇÑ»ßÄó°Æ¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»à·º¼¹¹Ô¤Ï18Ç¯¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ËÍ£°ìÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤À¡£Æ±¹ñ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÃøÌ¾¤ÊÈ¿»à·º³èÆ°²È¤Î¥«¡¼¥¹¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥ó»á¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï»à·º¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¯²½¤·¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë3·ï¤Î»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï·×17·ï¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¡¢03Ç¯°ÊÍèºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÈ¾¤ÏËãÌôÌ©Çä»ö·ï¤À¤È¤¤¤¦¡£
25Ç¯12·î¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï°ìÉô¤ÎËãÌôÈÈºá¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯À©Åª»à·º¤ò°ã·û¤È¤¹¤ëÁÊ¤¨¤òÂà¤±¡¢¸½¹Ô¤ÎË¡À©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÏÀ¤ÏÀÄ´ºº¤òº¬µò¤Ë¡Ö»à·º¤Ï¹ñÌ±¤Ë¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¤¬16Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢»à·º¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬62¡ó¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤Ï»à·º¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤ò¸ÂÄê¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤«¤é¤Ï¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏËÜµ¤¤Ç»à·º¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Á¼°Åª¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äEU²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É»à·ºÇÑ»ß¹ñ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñºÝ¿Í¸¢NGO¥¢¥à¥Í¥¹¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç24Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿»à·º¤Ï1500·ïÍ¾¤ê¤ÇÁ°Ç¯Èæ¤Ç32¡óÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÊý¡¢¤³¤ÎÅý·×¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿ô»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬¡Ö³¦ºÇÂç¤Î»à·º¼¹¹Ô¹ñ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯¤âÎãÇ¯ÄÌ¤ê¿ôÀé¿Í¤Î»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Àµ³Î¤Ê¿ô»ú¤ÎÇÄ°®¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë