¡Ú¹õ´äÉÒ¹¬¤ÎÌÜ¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¤¬¥é¥¹¥È1¼þ¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿Í×°ø¡¡700¡Á1100¥á¡¼¥È¥ë¤Î³ê¤ê¤ËÎÏ¤ß
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï1Ê¬55ÉÃ865¤Ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£18Ç¯Ê¿¾»¤Î¶ä¡¢22Ç¯ËÌµþ¤Î¶ä¤ËÂ³¤¯¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Âç²ñ¤Ï3¸Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô¤ÏÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë10¸Ä¤È¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥è¥ó¥°¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ç1Ê¬54ÉÃ09¤À¤Ã¤¿¡£¹âÌÚ¤Î³ê¤ê¤ò¹õ´äÉÒ¹¬»á¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï°¤¯¤Æ¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¤ÏÍí¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢6°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤«¤é¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â»Ä¤ê300¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é»ÑÀª¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢É¹¤ËÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ï700¡Á1100¥á¡¼¥È¥ë¤¬29ÉÃ67¡¢1100¡Á1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬32ÉÃ26¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï2ÉÃ59¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥Ç¥è¥ó¥°¤Îº¹¤Ï1ÉÃ23¡£¥é¥¹¥È1¼þ¤ÎÍî¤ÁÉý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é700¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤³ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Àµ¤Éé¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£700¡Á1100¥á¡¼¥È¥ë¤Î³ê¤ê¤ËÎÏ¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¡£Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤»þ¤Ï¾¯¤·ÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤ÇÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥é¥¹¥È1¼þ¤Ç°ã¤Ã¤¿³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¥¿¥¤¥à¤Ï4Ç¯Á°¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¡¢¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£Â®¤¯Æþ¤ì¤Ð¸åÈ¾¼ºÂ®¤¹¤ë¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤Ð¹¥¥¿¥¤¥à¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¼«¹ñ¤ÎÁª¼ê¤·¤«±þ±ç¤·¤Ê¤¤¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¹âÌÚ¤Ë¤ÏÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸ÞÎØ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ê92Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë