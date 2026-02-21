¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×µÆÃÓÍºÀ±¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Ø¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡¡¹çÎ®¥×¥é¥ó¤Ï¡Ö¤½¡¼¤Ã¤È(¾Ð)¡×
MLB¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î½ÐÈ¯¤òÁ°¤Ë¥Á¡¼¥à¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤â½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Ø¤â»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë74µå¤òÅê¤¸¡¢5¤Ä¤Î»°¿¶¤âµÏ¿¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®96¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¸ò¤¨¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µÆÃÓÅê¼ê¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤¢¤È¤ÏÀºÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤¢¤È2½µ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥¢¥ê¥¾¥Ê¤òÎ¥¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤¦µÆÃÓÅê¼ê¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¹çÎ®¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃå¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îý½¬»î¹ç¤ÎÄ¾Á°¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¹çÎ®¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿µÆÃÓÅê¼ê¡£¤¤¤è¤¤¤èWBC¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£