¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬²øÊª¥¹¥¡¼¥ó¥º³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¡ª¡©¡Ö¤º¤Ã¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¡×¹ðÇò¤Ë£Ì£ÁµÞÅ¸³«¡¡
¡¡£Í£Ì£Â¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î²øÊª±¦ÏÓ¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢£Ì£Á¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤³¤ÈÊÆÅê¼ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò£Ó£Î£Ó¤Ë¸ø³«¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£½Ð¿È¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ðÇò¤Ë¿§¤á¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥Ï¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡×¤À¡£¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÆÃ¸úÌô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÊËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ë¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÂç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¡£
¡Ö¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼¨º¶¤ËÉÙ¤à¡£¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³»Î´±³Ø¹»¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Î©Âç³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¸å¤â¡¢Èà¤Ï¸Î¶¿¤Î¥Á¡¼¥à¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂçÉý¤ÊÃÍ°ú¤¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Î´¶¾ðÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦ÂçÃ«¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¾Íè¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï»ö¼Â¾å°úÂà¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥ó¤È¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤¬·ÀÌó²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ä©Àï¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¢¥ë¥Æ¡¦¥â¥ì¥Î¤¬ºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤ò´Ë¤á¡¢ÂçÃ«¤¬µî¤Ã¤¿»þ¤Û¤É´è¸Ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ä¹Ç¯Åê¼ê¿Ø¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¡¢»Ë¾åºÇ¤âÇÉ¼ê¤ÊÅê¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµåÃÄ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£