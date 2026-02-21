¡ÖSTAFF OF THE YEAR 2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ú¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É¡Û¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¹°÷¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡©
ÎáÏÂ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¹°÷¤òÈ¯·¡¤¹¤ëÀÜµÒ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖSTAFF OF THE YEAR 2025¡×¤Ë¤Æ¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ú¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É ´Ý¤ÎÆâÅ¹¡Û¤ÇÈÎÇä°÷¤ò¤¹¤ë¿ÎÆ£¤µ¤ó¡£ÈÎÇä°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¿§¤äÊÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤ªÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ÎÆ£¤µ¤ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÄ«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ÇÀ²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë
¿ÎÆ£¤µ¤ó¡§ÈÎÇä°÷Îò12Ç¯¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É ´Ý¤ÎÆâÅ¹¶ÐÌ³¡£¡ÖSTAFF OF THE YEAR ¡×2024Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¡£ºÆÄ©Àï¤È¤Ê¤ë2025Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É1¤ÇÇÔÂà¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÏÈ¤ÇºÆ¤ÓÀïÀþÉüµ¢¡£¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤òË¤«¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡×
ÎáÏÂ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¹°÷¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖSTAFF OF THE YEAR 2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¿³ºº¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤Ç¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSTAFF OF THE YEAR¡×¤È¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¹°÷¤òÈ¯·¡¤¹¤ëÀÜµÒ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¤³¤È¡£2025Ç¯Âç²ñ¤Ç5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÌó3000¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈÎÇä°÷¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ëÁÐÊý¤ÎÀÜµÒµ»½Ñ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«14Ì¾¡£ºòÇ¯¤Î10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç1on1¤ÎÀÜµÒ¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¤ä¡¢¥¹¥Ôー¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤ë¤È¡¢º£Æü¤Î»Å»ö¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëºîÍÑ¤¬Æ¯¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤ªÍÎÉþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ò¤³¤ì¤«¤éÌÜ»Ø¤¹Êý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ú¥¢¥Ñ¥ì¥ëÈÎÇä¡Û¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤³¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¤ªÍÎÉþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥Ôー¥Á¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SNS¤Ë¤â¡¢¤ªÈ©¤Î¿§¤¬¥¤¥¨¥Ù¤À¤«¤é¤³¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¥×¥Á¥×¥éÉþ¤Î¤³¤ÎÉþ¤ò¤³¤¦Ãå¤ë¤È¹â¸«¤¨¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Àµ²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Éº£Æü¤Ï¤É¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤è¤¦¤«¤Ê¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤½¤Î»þ´Ö¤â¡¢¤¹¤´¤¯Ë¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÍÎÉþ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÉþ¤¬Âç¹¥¤¡ª
¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Éþ¾þ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÉþ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÍÎÉþ¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÎÉþ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¦¤³¤È¤Ç²¿¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤¿»þ¤Î´ò¤·¤µ¤ä¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÎÆ£¤µ¤óÄó¶¡
¡Ö¼Â²È¤Ç¤ªÀµ·î¤ËËèÇ¯ÃåÊª¤òÃå¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Èþ¤·¤¤¿§¤È¤«ÊÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÃåÊª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÓ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£ÂÓ»ß¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸ÃåÊª¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÌ¤·¤ÆÉ¬Á³¤ÈÉþ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
2017Ç¯¤Ë¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É¤ÎÈÎÇä°÷¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÜµÒ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Í³¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈÎÇä°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡ÉÅú¤¨¤¬¤Ê¤¤¤«¤é³Ú¤·¤¤¡É¤È¿ÎÆ£¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤¬Íè¤ë¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¼¥í¤«¤é¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¡£¤ªµÒÍÍ¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
SNS¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤
¼Â¤Ï¡¢¡ÖSTAFF OF THE YEAR¡×¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¡£2024Ç¯¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëºòÇ¯¤Î2025Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É1¤ÇÇÔÂà¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÏÈ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤¬Á´¹ñ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤´ÍèÅ¹»þ¤äDM¤Ê¤É¤Ç¡ÉÍèÇ¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢2025Ç¯¤âÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¤ªµÒÍÍ¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡×
STAFF OF THE YEAR¤Î2nd¥¹¥Æー¥¸¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç1Æü10É¼¤ò¡Ú¿ä¤·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û¤ËÅêÉ¼¤Ç¤¤ëWEBÅêÉ¼¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÎÆ£¤µ¤ó¤â¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤·¡¢°ìÈÌ»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¿Íµ¤É¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¸ªÉý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂÎ·¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¾åÈ¾¿È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤á¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¸¥ì¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ú¥×¥é¥à¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ªµÒÍÍ¤ÎÁÛÁü¤Î°ìÊâÀè¤ò¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¹Í¤¨¤ë
Å¹ÊÞÈÎÇä°÷¤Ë¤è¤ëSNS¤ä¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Åê¹Æ¤Ï¡¢Âç²ñ»þ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤é¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤º¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÈÎ¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Î²¼¤Ë»ä¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î1ÊâÀè¤ò¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¡£Âç²ñÃæ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Åê¹Æ¿ô¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Æü¤Ë10¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¯¤é¤¤¤Î»£±Æ¤òÅ¹ÊÞ¥ªー¥×¥óÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿§¤äÊÁ¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¬¡¢»ä¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÊÁ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤ï¤»¡¢ÊÁ¤ÈÊÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢1Æü¤Ë10Ãå»£±Æ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Î²¿Ãå¤«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë´¶¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î1¥Úー¥¸¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¡É¤³¤Î¿§¤È¤³¤Î¿§¤Î¹ç¤ï¤»¤¬¹ç¤¦¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤«¡¢¡É¤³¤ÎÍÎÉþ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¥¤¥äー¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤È¤«¡£¡ÉÂ¸µ¤Ï°Õ³°¤È¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤«¤â¡É¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤äÈ¯¸«¤òÆÀ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÀÜµÒ¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÚERDEM¡Û¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±¤â
¿ÎÆ£¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢ÊÁ»È¤¤¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚERDEM¡Ê¥¢ー¥Ç¥à¡Ë¡Û¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ê¤É¤â¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤¬¤ªÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ¹ÊÞ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªµÒÍÍ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤â¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÇÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¿´¤È¤¤á¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈËÜ¼Ò¤Ë¤âÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡ÚERDEM¡Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÚERDEM¡Û¤ÏËèÇ¯¥Õ¥é¥ïー¥×¥ê¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎåÌÌ©¤Ê¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡×
ÈÎÇä°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤ò¶Ë¤á¤Æ»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É ´Ý¤ÎÆâÅ¹¤Î¿ÎÆ£¤µ¤ó¡£¡ÖSTAFF OF THE YEAR 2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎòÂå¤ÎSTAFF OF THE YEAR¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢ÈÎÇä°÷¤ò¼´¤ËSNSÈ¯¿®¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¹Ö»Õ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤ËÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÍÎÉþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤ª»Å»ö¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¿ÎÆ£¤µ¤ó¤ÏÇ¥¿±Ãæ¡£¡ÖSTAFF OF THE YEAR 2025¡×¤òÁö¤êÀÚ¤ê¡¢2·îËö¤è¤ê»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¡£
