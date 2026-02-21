ÆüËÜÂåÉ½FW³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¡ÖµñÈÝ¤·¤¿¡×¡¡ºò²Æ¤ËÆÈ°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö¼Â¸½¤»¤º¡×
ºò²Æ¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÈÊóÆ»
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ËÂÐ¤·¡¢ºò²Æ¥É¥¤¥Ä1Éô¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVoetbal Primeur¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¾åÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬»²Àï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë±½¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤òÃÇ¤Ã¤¿¡×»ö¼Â¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊü½Ð¤òÁË»ß¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬Äó¼¨¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¶¯¹Å¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¾åÅÄ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎµñÀä¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¤½£¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¾åÅÄ¤ÎÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÊÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯1·î¤ËNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤«¤éFW±ö³·ò¿Í¤ò1000Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¤¥ÄÂ¦¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÅÄ¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤ÎÉüÄ´¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë