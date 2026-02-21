¿ÜÅÄ·ÊÆä¡¢½é¤Î¥¢¥¸¥¢Ã±ÆÈ¸ø±é¤¬·èÄê¡¡¥½¥¦¥ë¡õÂæËÌ2ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿ÜÅÄ·ÊÆä¤¬¡¢½é¤Î¥¢¥¸¥¢Ã±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥¢¥¸¥¢Ã±ÆÈ¸ø±é¤Ï¡¢5·î23Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÎROLLING HALL¡¢5·î30Æü¤ËÂæËÌ¤ÎLEGACY TAIPEI¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢3·î15Æü¤ËÂçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¡¢3·î29Æü¤ËÅìµþ¡¦Kanadevia Hall¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ø¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 "GLIMMER"¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëGLIMMER¡á¤«¤¹¤«¤Ê¸÷¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Ç¤ÎÃæ¤Ç´õË¾¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¶Ú¤Î¸÷¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÜÅÄ¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¥ê¥Ù¥é¡×¤Ï¡¢ÃæÅçÊâ¡õÁðÀîÂóÌï¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 "GLIMMER"¡Ù
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Âçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡§Kanadevia Hall
¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 "GLIMMER" in ¥½¥¦¥ë
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¥½¥¦¥ë¡¦ROLLING HALL
¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 "GLIMMER" in ÂæËÌ
5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÂæËÌ¡¦LEGACY TAIPEI
