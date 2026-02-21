¶áÆ£½ÕºÚ¡¡°ÛÀ¤È¤ÎÆ±À³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ê»×¤¤¹ðÇò¡Ö»ä¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê42¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±À³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¤«¤é·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¶áÆ£¡£¡Ö42ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§´êË¾¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Þ¤º¤Ï¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æ¿Í¤ÈÊë¤é¤»¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥ÈÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆ£ËÜÈþµ®¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿Í¤ÈÊë¤é¤»¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤½¤ì¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä»ä¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤«¤é1¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¶áÆ£¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö²È¤À¤È¤Û¤È¤ó¤É²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈMC¤Î2¿Í¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡ÖÊÌ¤ËÊ¿µ¤¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö°ì½ï¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Ê¤À¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£