¤ª¤È¤È¤¤¡Ê19Æü¡Ë°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Ç¤ª¤¤¿½»Âð¤ä¹©¾ì¤Î²Ð»ö¤Ï»³ÎÓ¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¸½ºß¤â±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¤ä¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤¤Ìë¡¢¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»ÔÀÞ¶¶Ä®¤Ç¡¢½»Âð¤ä¹©¾ì¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¤¬»³ÎÓ¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê21Æü¡Ë¤â»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬Â³¤¡¢¸áÁ°9»þ40Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½8¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉ¤ä¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¤Ê¤É¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£