¹áÀî¾ÈÇ·¡Ö·à¾ì¤ÇËÍ¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤«¤â¡×¡¡1¿Í6Ìò¡È±¢¤Î°Ìò¡É½¸ÂçÀ®Ç®±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¹áÀî¤¬¡¢1¿Í6Ìò¤ò±é¤¸¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡ÛÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¤¬Æ´¤ì¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤ËÀÖÌÌ¤â¡ª¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢WOWOW¤Î¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ºÒ¡Ù¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡£Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤Ë½ù¡¹¤Ë¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¯ÃË¤ÎÏÄ¤µ¤È¡¢ÆÍÁ³ºÒ¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç±é¤Î¹áÀî¤Ï¡ÈºÒ¤¤¡É¤Î¶á¤¯¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÄÉ¤¦·º»ö¡¦Æ²ËÜÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¹áÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤ÎÂçÏÂÅÄ¾ïÌ³¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÈÍÛ¤Î°Ìò¡É¡¢±Ç²è¡Ø¥¯¥ê¡¼¥Ô¡¼ µ¶¤ê¤ÎÎÙ¿Í¡Ù¤Ê¤É¤Î¡È±¢¤Î°Ìò¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤½¤Î¸å¼Ô¡Ê±¢¡Ë¤ÎÊý¤Î½¸ÂçÀ®¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î6Ìò¤ò¤ä¤ì¤Ð¤â¤¦¤Û¤Ü¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ£À®´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·à¾ì¤Ç¤â¤¦¤³¤ì¤ò»ä¤Î»Ñ¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÃæÂ¼¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍÛ¤ÎÊý¸þ¤Î°Ìò¤È±¢¤ÎÊý¸þ¤Î°Ìò¤Î½¸ÂçÀ®¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¹áÀî¡¢ÃæÂ¼¡¢ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢´ØÍ§ÂÀÏº´ÆÆÄ¡¢Ê¿À¥¸¬ÂÀÏ¯´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡ÛÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¤¬Æ´¤ì¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤ËÀÖÌÌ¤â¡ª¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢WOWOW¤Î¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ºÒ¡Ù¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡£Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤Ë½ù¡¹¤Ë¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¯ÃË¤ÎÏÄ¤µ¤È¡¢ÆÍÁ³ºÒ¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç±é¤Î¹áÀî¤Ï¡ÈºÒ¤¤¡É¤Î¶á¤¯¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÄÉ¤¦·º»ö¡¦Æ²ËÜÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·à¾ì¤Ç¤â¤¦¤³¤ì¤ò»ä¤Î»Ñ¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÃæÂ¼¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍÛ¤ÎÊý¸þ¤Î°Ìò¤È±¢¤ÎÊý¸þ¤Î°Ìò¤Î½¸ÂçÀ®¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¹áÀî¡¢ÃæÂ¼¡¢ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢´ØÍ§ÂÀÏº´ÆÆÄ¡¢Ê¿À¥¸¬ÂÀÏ¯´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£