¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬2·î20Æü¡¢Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëHiro¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¤Ï¡¢¡ÖVerJapan¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¸Å¶¶¥ì¥¤»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òÅê¹Æ¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡ÊTiffany & Co.¡Ë¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Å·°æ¤«¤éÌµ¿ô¤ËÄß¤ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼ ¥Ö¥ë¡¼ ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥«¥Õ¥§¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Hiro¤¬Å·°æ¤Î¶À¤Ë¸þ¤±¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¹½¤¨¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤«¤é»³ËÜ¤¬¤Ô¤¿¤ê¤È´ó¤êÅº¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¶õ´Ö¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ËÜÉñ¹á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¶õ´Ö¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
