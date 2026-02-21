¥Ñ¥ó¾ÃÈñ»Ù½ÐÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡¦µþÅÔ¡¡ÉÜÌ±¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¥Ñ¥ó¡×
ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥ó¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤¬¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ëµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë³¹¤Ç¡¢½»Ì±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¡¢·ò¹¯¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µþÅÔÉÜ¤Ç¡Ö¥Ô¥Î¥¹¤±¤¤¤Ï¤ó¤Ê¡×¡Ö¥Ô¥Î¥¹ÍìÀ¾¸ý¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥Î¥¹¤¬¡ÖµþÅÔÉÜÌ±¤Î"¥Ñ¥ó¤È·ò¹¯"¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µþÅÔÉÜÌ±¤Î3¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡¢¤Û¤ÜËèÆü¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¤Ë20Âå¡Á50Âå¤ÎµþÅÔÉÜÌ±339¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¡¢¥Ñ¥ó¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡×¡Ê34.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö½µ¤Ë4¡Á5²óÄøÅÙ¡×¡Ê12.1¡ó¡Ë¤Ç¡¢4³ä°Ê¾å¤¬ÉÑÈË¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÖÄ«¿©¡×¡Ê63.7¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÖÃë¿©¡×¡Ê21.5¡ó¡Ë¤ä¡Ö´Ö¿©¡×¡Ê11.8¡ó¡Ë¤Ç·Á¤Ç¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¡ÖÍ¼¿©¡×¡Ê2.1¡ó¡Ë¡ÖÌë¿©¡×¡Ê0.9¡ó¡Ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ô¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤É¤òµ¤¤Ë¤·¤Æºá°´¶¤ò´¶¤¸¤ë»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê34.8¡ó¡Ë¤ä¡ÖÁ´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê29.2¡ó¡Ë¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã½ÐÅµ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥Î¥¹¡¿µþÅÔÉÜÌ±¤Î"¥Ñ¥ó¤È·ò¹¯"¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº