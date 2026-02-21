¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥«¥é¥Þ¥¤¥ê»³Í­ÄýÎàÌîÀ¸Æ°Êª¼«Á³ÊÝ¸î¶è´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ë¡¢¶¬ÌÚ´õÇÒ¥â¥¦¥³¥Î¥¦¥Þ´ÑÂ¬¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Î¥¦¥Þ¡£¡Ê£²·î£´Æü»£±Æ¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á2·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶èËÌÀ¾Éô¡¢¥¸¥å¥ó¥¬¥ëËßÃÏËÌ±ï¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥Þ¥¤¥ê»³Í­ÄýÎàÌîÀ¸Æ°Êª¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê½Õ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥â¥¦¥³¥Î¥¦¥ÞÊÝ¸î¤ÎÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¿Í¡¹¤¬ºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¹Ó¤ìÃÏ¤ÎÀ¸¤­¤¿²½ÀÐ¡×¤ÎÀ¸Â¸¤ÈÈË¿£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥«¥é¥Þ¥¤¥ê»³Í­ÄýÎàÌîÀ¸Æ°Êª¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¥Î¥¦¥Þ¤Î³èÆ°¤Îº¯À×¤òÃµ¤¹´ÉÍýÊÝ¸î°÷¡£¡Ê£²·î£´Æü»£±Æ¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë

¡¡´ÉÍýÊÝ¸î°÷¤ÏÆü¡¹¡¢Àã¸¶¤äº½Çù¤ò¹Ô¤­Íè¤·¡¢¼Ö¤ÇÀã¤òÆ§¤ß¡¢·²¤ì¤Î°ÜÆ°¥ë¡¼¥È¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¡¢Ìî³°¤Ç¤Î¥â¥¦¥³¥Î¥¦¥Þ¤ÎÀ¸Â¸¥ê¥¹¥¯¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¡£¥Î¥¦¥ÞÈË¿£¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢»ô°é°÷¤È½Ã°å»Õ¤¬24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇµÍ¤á¡¢¥Î¥¦¥Þ¤Î¿©»ö¤äÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¥¦¥Þ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò´Æ»ë¤·¡¢À®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÈË¿£¤äÌîÀ¸²½·±Îý¤Ë¸þ¤±¤¿¾ÜºÙ¤Ê²Ê³ØÅª¥Ç¡¼¥¿¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡À¤³¦¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÌîÀ¸ÇÏ¼ï¤Ç¤¢¤ë¥â¥¦¥³¥Î¥¦¥Þ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï1985Ç¯¤Ë¡Ö¥Î¥¦¥Þ¤ÎÎ¤µ¢¤ê¡ÊÌîÀ¸²½¡Ë¡×·×²è¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¡¢³¤³°¤«¤é¥â¥¦¥³¥Î¥¦¥Þ¤ò½ç¼¡°ÜÁ÷¤·¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤ä´Å½Í¾Ê¤Ê¤É¤Ç¿Í¹©ÈË¿£¤ÈÊÝ¸î³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÊÝ¸î¤ÈÂÎ·ÏÅª¤ÊÈË¿£¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î¥â¥¦¥³¥Î¥¦¥Þ¸ÄÂÎ¿ô¤Ï900Æ¬¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤¿¡£

¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥«¥é¥Þ¥¤¥ê»³Í­ÄýÎàÌîÀ¸Æ°Êª¼«Á³ÊÝ¸î¶è´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ë¡¢¶¬ÌÚ´õÇÒ¥â¥¦¥³¥Î¥¦¥Þ´ÑÂ¬¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ÎÅÅÃÓ¤ò¸ò´¹¤·¥Ç¡¼¥¿¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë´ÉÍýÊÝ¸î°÷¡£¡Ê£²·î£´Æü»£±Æ¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
¾å¡§¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥«¥é¥Þ¥¤¥ê»³Í­ÄýÎàÌîÀ¸Æ°Êª¼«Á³ÊÝ¸î¶è´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ë¶¬ÌÚ´õÇÒ¥â¥¦¥³¥Î¥¦¥Þ´ÑÂ¬¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢µë±Â¤ò½ª¤¨¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾å¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë´ÉÍýÊÝ¸î°÷¡£²¼¡§¥Î¥¦¥Þ¤Î¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë´ÉÍýÊÝ¸î°÷¡£¡Ê£²·î£´Æü»£±Æ¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥Þ¥¤¥ê»³Í­ÄýÎàÌîÀ¸Æ°Êª¼«Á³ÊÝ¸î¶è´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Î¥¦¥ÞÈË¿£¸¦µæ½ê¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Î¥¦¥Þ¡£¡Ê£²·î£¶Æü»£±Æ¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥Þ¥¤¥ê»³Í­ÄýÎàÌîÀ¸Æ°Êª¼«Á³ÊÝ¸î¶è´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Î¥¦¥ÞÈË¿£¸¦µæ½ê¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Î¥¦¥Þ¡£¡Ê£²·î£¶Æü»£±Æ¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥Þ¥¤¥ê»³Í­ÄýÎàÌîÀ¸Æ°Êª¼«Á³ÊÝ¸î¶è´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Î¥¦¥ÞÈË¿£¸¦µæ½ê¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Î¥¦¥Þ¡£¡Ê£²·î£¶Æü»£±Æ¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ãúâý¡Ë
