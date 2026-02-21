ËÜ¶¿ÏÂ¿Í¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù½¨µÈ¤ËËÏËóÃÛ¾ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿Ëª¿Ü²ì¾®Ï»¡£°ìÅÙ¤ÏµñÈÝ¤¹¤ë¤â¡¢¡Ò·»¤ò»×¤¦½¨Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¡Ó¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡Ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëË¿Ã½¨Ä¹¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èà¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¿Þ²ò Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÇÅìÂç»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø¤ÎËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û2026Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÏÃÂê¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¤Î¤³¤È¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¤ï¤«¤ë¡ª´Æ½¤¡§ËÜ¶¿ÏÂ¿Í¡Ø¿Þ²ò Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ù
Ëª¿Ü²ì¾®Ï»¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿½¨µÈ
±ÊÏ½7¡Ê1564¡ËÇ¯¤Ë¸¤»³¾ë¤ò¹¶Î¬¤·¤ÆÈøÄ¥°ì¹ñ¤òÊ¿Äê¤·¤¿¿®Ä¹¤Ï¡¢ÈþÇ»¤òÎÎ¤¹¤ëºØÆ£»á¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ðÍÕ»³¾ë¹¶¤á¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ðÍÕ»³¾ë¹¶Î¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆºÖ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÏËó¤Ë¾ë¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¤¿¿®Ä¹¤ÏÆ±9¡Ê1566¡ËÇ¯¡¢½¨µÈ¤Ë¤½¤ÎÂçÌ¿¤ò²¼¤·¤Þ¤¹¡£
½¨µÈ¤ÏËª¿Ü²ì¾®Ï»¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Æ¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¨µÈ¤Ï¡¢ËÏËó¤Ë¾ë¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÀîÊÂ½°¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¥Ü¥¹³Ê¤Ç¤¢¤ë¾®Ï»¤òÀâÆÀ¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÚÁ¾Àî±è¤¤¤ÎÃÏ·Á¤äÀî¤ÎÆÃÀ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÀîÊÂ½°¤Î±ç½õ¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï³Î¤«¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤¿¡£
ÀâÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾®Ï»¤Ë¡¢½¨Ä¹¤¬¸ýÅº¤¨¤ò¡Ä¡Ä
¤·¤«¤·¾®Ï»¤Ï¡¢¡Ö2000¿Í¤ÎÀîÊÂ½°¤ÎÌ¿¤È¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÌ¿±¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¤é¤Ï¿®Ä¹ÍÍ¤Î²ÈÍè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤¬¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¡×¤È¡¢½¨µÈ¤ÎÀâÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤ÎËµ¤é¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿½¨Ä¹¤¬¸ý¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÏËóÃÛ¾ë¤¬¼óÈø¤è¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·»¤â»ä¤âÌ¿¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²æ¤é·»Äï¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÉð¸ù¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÀîÊÂ½°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£»ä¤Ê¤É¡¢5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë·»¤Ë½¾¤Ã¤Æ·¤òÁä¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÈª¤Ç°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾®Ï»ÅÂ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀîÊÂ½°¤ÏÃ¯¤Î²ÈÍè¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢¸Ê¤Î»Ö¤òÄÌ¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·»¡¦½¨µÈ°ì¿Í¤Î½ÐÀ¤¤ä±ÉÃ£¤òË¾¤ó¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿®Ä¹ÍÍ¤ÎÈþÇ»Ê¿Äê¤Ï¡¢ÍðÀ¤¤ò¼£¤áÅ·²¼ÂÙÊ¿¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤½¡¢²æ¤é¤ÏÌ¿¤ò¤Ê¤²¤¦¤Ä³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤â¤´½õÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¸ýÅº¤¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·»¤ò»×¤¦½¨Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡Ä¡Ä
¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï½¨µÈ¤ÎÍ×ÀÁ¤òµñÈÝ¤·¤¿¾®Ï»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·»¤ò»×¤¦½¨Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¶¨ÎÏ¤ò²÷Âú¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¤·¤ÆËÏËó¾ë¤Ï´°À®¤·¡¢¤³¤ì¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¿®Ä¹¤ÏÈþÇ»¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÍÕ»³¾ë¤¬¤¤¤ÄÍî¾ë¤·¤¿¤Î¤«¤Ï¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±10¡Ê1567¡ËÇ¯¤¬ÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¿®ØáÀ¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤ë»ËÎÁ¡ØÉð¸ùÌëÏÃ¡Ù¤Ë¤¢¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç»Ë¼Â¤È¤Ï¤¤¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½¨Ä¹¤Î¿ÍÊÁ¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë½¨Ä¹¤¬¿Í³Ê¼Ô¤È¤·¤ÆÂçÌ¾¤¿¤Á¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿Þ²ò Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ù¡Ê¶½ÍÛ´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£