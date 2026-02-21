¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÌ¼Ë´¤¯¤·¤¿Êì¤ÎÁÊ¤¨¡¡¡ÖÊâ¼ÖÊ¬Î¥¼°¿®¹æ¡×¤Ê¤éËÉ¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä
µîÇ¯¡¢°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤Ç3ºÐ¤ÎÌ¼¤ò¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¼º¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬¡ÖËÉ¤²¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²£ÃÇ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤¬¡¡Êì¿Æ¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¡×
¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤ò½Ð¤ÆÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¼Ö¤¬º¸ÀÞ¤·¤Æ¤¤Æ¤Ò¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
µîÇ¯11·î¡¢¿å¸Í»ÔÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶ÅÄ·ÃÍý¹á¤Á¤ã¤ó¡Ê3¡Ë¤¬¡¢º¸ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ï¸åÎØ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢·ÃÍý¹á¤Á¤ã¤ó¤¬²£ÃÇ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢Á°ÎØ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¡¢·ÃÍý¹á¤Á¤ã¤ó¤ÏÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÊâ¼ÖÊ¬Î¥¼°¿®¹æ¡×¤Ê¤éËÉ¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡ÖÁ°Êý¤Î¼Ö¤¬¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢Êâ¹Ô¼ÔÍÑ¤Î¿®¹æ¤È¼ÖÍÑ¤Î¿®¹æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ï²¿ÅÙ¤«¡¢º¸ÀÞ¤¹¤ë¼Ö¤¬¿®¹æÌµ»ë¤ä½ù¹Ô¤·¤Ê¤¤¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¡×
Êì¿Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸òº¹ÅÀ¤ÎÀß·×¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊâ¼ÖÊ¬Î¥¼°¤Î¿®¹æ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤À¤È»×¤¦¡×
交差点を通るタイミングを歩行者と車で分離する「歩車分離式信号」なら、今回の事故は防げたのではないか。
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÉ¤²¤¿»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ç·ÃÍý¹á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤òº£¸å¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¡¢ÀÕÌ³¡×