¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤â¾å¤¬¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö½ª¤ÎÀ³²È¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¥é¥¬Áí¸¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ËÒÌîÃÎ¹°¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø£µ£°ºÐ¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»º-ÉÔÆ°»º²°¤È¶ä¹Ô¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿ÍÀ¸Âè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´ë²èÎ©°Æ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¡ã¿·¤·¤¤²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÒÌî¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÉÔÆ°»ºÉ¾ÏÀ²È¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÉÔÆ°»º¤ÎÁª¤ÓÊý¡£ËÒÌîÃÎ¹°¡Ø£µ£°ºÐ¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»º-ÉÔÆ°»º²°¤È¶ä¹Ô¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ù
º£¤Î²È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤«¡©
¤µ¤Æ²ñ¼Ò¤Î¼çÎÏÉôÂâ¤«¤é½ù¡¹¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯55ºÐ¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÌÔÎõ¤ËÆ¯¤¯Æü¡¹¤«¤é¡¢ÉôÂâ¤Î¸åÊý»Ù±ç¤ò»Ê¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼ã¼ê¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¡¢¸åÊý¤«¤éÐíâ×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉôÂâ¤¬Ë½Áö¤·¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Í×ÀÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤È¹Í¤¨¤ÆÁ´¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÈ¿¥¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ³¤á¤Ç¤¹¡£
¸åÊýÉôÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤ä¤Ï¤ê»þ´Ö¤Î¤æ¤È¤ê¤Ç¤¹¡£¿¼Ìë»Ä¶È¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¼Êý£µ»þ¤¤Ã¤«¤ê¤Ë¶ÈÌ³¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¾¯¤·¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤ä³¹¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤·¤¿º¢¤Î²ÈÂ²Áü¤È¸½ºß¤òÈæ³Ó¤¹¤ë
¤¹¤Ç¤Ë²È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í10Ç¯Á°¤«¤é20Ç¯Á°¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤í¤½¤í£±²óÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤¬´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÇµÄÂê¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤â¤Þ¤À»Ä³Û¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄêÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤â»Ä³Û¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âà¿¦¶â¤Ç¤Î°ì³çÊÖºÑ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ì¤Ð¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂç³ØÀ¸¡¢Áá¤¯¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ç¤¹¡£²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿º¢¤Î²ÈÂ²Áü¤È¸½ºß¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£»þÂå¤Ç¤¤¤¨¤Ð£²£°£°£µÇ¯¤«¤é£²£°£±£µÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬£²£°£°£¸Ç¯º¢¡£¤½¤·¤Æ£²£°£±£±Ç¯¤Ë¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¡£·ÐºÑÅª¤Ë½ý¤ó¤ÀÆüËÜ¤ËÂçºÒ³²¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë°Å¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤âºã¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£ÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤Ï½»Âð¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤òÎä¤¨¹þ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£±£´Ç¯¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò£¸¡ó¤«¤é10¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¶â³Û¤ËÀê¤á¤ë·úÊª³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¾ÃÈñÀÇ°ú¤¾å¤²¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤«¤éÁýÀÇÁ°¤Î¶î¤±¹þ¤ß¹ØÆþ¤¬Áý¤¨¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿£²£°£±£³Ç¯¤Î¼óÅÔ·÷¡Ê£±ÅÔ£³¸©¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¡µë¸Í¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ23.£¸¡óÁý¤Î£µËü£¶£´£·£¸¸Í¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï£´£¹£²£¹Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤Î£²Ëü£³£°£°£³¸Í¡¢£·£¸£²£°Ëü±ß¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤Ë¤»¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê70Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÔÌ±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡Ê£µ£¹£²Ëü±ß¡Ë¤Î17.£·£¸ÇÜ¡Ê£±²¯£µ£²£¶Ëü±ß¡Ë¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡ÊÅìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¤ËÂ¿¾¯¤Î¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¸½ºß¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹ØÆþ¤·¤¿²È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ØÆþ¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ÇÍ§Ã£¤òºî¤ê¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤â»Ò¤É¤â¤¬¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯º¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎÏÃÂê¤¬À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½Î¤È²È¤Î´Ö¤Î±ýÉü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ®ÀÓ¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¡£
¼õ¸³¤Ï»Ä¹ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤Î¿Æ¤Ï¡¢´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤¿»Ò¤Î¿Æ¤È¤Ï¼¡Âè¤ËÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¤¸¤ã¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ë¤âµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÌÛ¡¹¤ÈÃæ³Ø¤ä¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤È¤Î²ñÏÃ¤â¤á¤Ã¤¤ê¸º¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï³§Ìµ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¶¦Æ±½»Âð¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤è¤½¤Î»Ò¤È¼«Ê¬¤Î»Ò¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÅÊ¤ß¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿»öÊÁ°Ê³°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Â¿³Û¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö±Ê½»¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤Ï
±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ£·Ê¬¡£²ñ¼Ò¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¶Ð¤òºÇÍ¥Àè¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê½Ð¼Ò¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡Ö±Ø¤Þ¤Ç¶á¤¤¡×¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Ê¤ª¤¹»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¸½ºß¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«ËèÍ¼ÄÌ²á¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿³¹¤ÎÃë´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼Â¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹Ãæ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£¤ÏºÆ¤Ó¥ê¥¢¥ë¶ÐÌ³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Û¤ÜËèÆü¤ò¤³¤Î³¹¤ÇÊë¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Í·ú¤Æ¡Ë¤âÃÛÇ¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼èÆÀÅö½é¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤â³¹Ãæ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î¦Â³¤·¡¢¿·½»Ì±¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌ¶Ð»þ´Ö¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»´Ä¶¡¢¶á¤¯¤ËÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡¢¿·ÃÛ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¹ØÆþÅö½é¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤òº£°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï½ç°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÈÄí´Ä¶¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç½»¤Þ¤¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì»þ´ü¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¡Ö±Ê½»¤¹¤ë»þÂå¡×¤Ê¤É¤È·öÅÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï±Ê½»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÆ±¤¸²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿³¹¤ä¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç30ºÐÂå¸åÈ¾¤«¤é40ºÐÂåÁ°È¾¤ÎÆ¯¤À¹¤ê¤Î»þ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿²È¤Ëº£¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø£µ£°ºÐ¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»º-ÉÔÆ°»º²°¤È¶ä¹Ô¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£