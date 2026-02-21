·Ê´Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÛµ¤¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¤½»Ì±¤¿¤Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÏ¡Ö¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡×¡£¿Í¡¹¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿³¹¤ÈÊ¸²½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿À¤³¦°ä»º
133¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤òÎ¹¤·¤Æ¡¢625¥õ½ê¤â¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿²È¡¦ÉÙ°æµÁÉ×¤µ¤ó¡£40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÙ°æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ç¤Î¿·Ï¢ºÜ¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤òÎ¹¤¹¤ë¡×¡£Âè10²ó¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥ª¤Î¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡£¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È»£¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë
Èô¤Ó¤Ì¤±¤ÆÍÛµ¤¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¤¡Ö¥«¥ê¥ª¥«¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤É¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤«¤È¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿´Äì»×¤¦¾ì½ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆóÅÙË¬¤ì¤¿¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ï¡¢·Ê´Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥ª¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ê¥ª¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤ò¡ÖÆ»»º»Ò¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ë¶á¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñÌ±À¤Ê¤Î¤«¡¢Èà¤é¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÈô¤Ó¤Ì¤±¤ÆÍÛµ¤¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥ê¥ª¥«¤Ï¤³¤ÎÊ¸²½°ä»º¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢ÅÐÏ¿Ì¾¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¥ê¥ª¤Ï¤â¤È¤â¤È¼¾ÃÏ¤Ç¡¢¿Í¤¬½»¤á¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥³¥Ñ¥«¥Ð¡¼¥Ê³¤´ß¤ò´Þ¤á¡¢³¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¡£¿Í¡¹¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿³¹¤ÈÊ¸²½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÛµ¤¤Ê¥ê¥º¥à¤¬º¬¤Å¤¯ÃÏ
¥ê¥ª¤Î³¹¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Ä¥³¥ë¥³¥Ð¡¼¥É¤ÎµÖ¤Î¥¥ê¥¹¥ÈÁü¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤ÎÂçÊ©¤Î¤ª¤è¤½ÇÜ¤Î¹â¤µ¡£¤ª¤è¤½30m¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1922Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÆÈÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁü¤È»³¤È³¤¤ò°ìËç¤Î³¨¤Ë»Ä¤½¤¦¤È¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¶õ»£¤ËÄ©Àï¡£¹â½ê¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤ÏÊ³µ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¶õ¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÈâ¤ò³«¤±Êü¤¿¤ì¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ìËç¤Ï¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¡£»ä¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë²»³Ú¤¬³¹Ãæ¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢´Ö¶á¤ÇÂâÎó¤ò»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡ª¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍÛµ¤¤ÊÈà¤é¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡¢¤Þ¤¿Î¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿Ì¾¡¿¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡§»³¤È³¤¤È¤Î´Ö¤Î¥«¥ê¥ª¥«¤Î·Ê´Ñ·²