¶áÆ£½ÕºÚ¡¡Í¾¤ê¤¬¤Á¤ÊÂçº¬¤Î¥Ä¥Þ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëºÇ¶¯Ä´Ì£ÎÁ¾Ò²ð¡¡¥ß¥¥Æ¥£&¾±»Ê¤âÀä»¿¡Ö¥¦¥Þ¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê42¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Í¾¤ê¤¬¤Á¤Ê¿©ºà¤Î³èÍÑË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ï¼«Âð¤Ç¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¶áÆ£¤Ï»É¿È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ºÝ¤ËÍ¾¤Ã¤¿Âçº¬¤Î¥Ä¥Þ¤Ë»È¤¦Ä´Ì£ÎÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¾ßÌý¤Î¤À¤·¾ßÌý¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ö¤³¤ì¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥é¥À¡£ÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Âçº¬¤Î¥Ä¥Þ¤Ë¤À¤·¾ßÌý¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢³ïÀá¡¢Çò¤´¤Þ¤òÏÂ¤¨¤ÆÂçº¬¥µ¥é¥À¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ï¡Ö¥¦¥Þ¤¤¡ª¡×¤È¶½Ê³¡£Æ£ËÜÈþµ®¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡¢¡Ê¾ßÌý¤Ë¡Ë¤³¤Î¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£