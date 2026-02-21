¡ÖÉÁ¤¯âÔÁÛ¡×¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¤Ã¤Æ¡©¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¡ª»æ¤È¥Ú¥ó¤È±ôÉ®¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥È¥»¥é¥Ô¡¼
¿´¤¬ÄÃ¤Þ¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÁ¤¯âÔÁÛ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¹½À®¡§ÅçÅÄ¤æ¤«¤ê¡¡²èÁüÄó¶¡¡§º´Æ£¿´Èþ¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÉÁ¤¯Àþ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Àµ²ò¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
* * * * * * *
Àµ²ò¤â¼ºÇÔ¤â¤Ê¤¤¤«¤éÃ£À®´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤
2004Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä»á¤È¥Þ¥ê¥¢¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿ÉÁ²è¥á¥½¥Ã¥É¡£Zen¡ÊÁµ¡Ë¤ÈTangle¡Ê¥¿¥ó¥°¥ë¡§ÌÏÍÍ¤Î¤³¤È¡£Íí¤Þ¤ë¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢ÅÀ¤ä´Ý¤Ê¤É´ÊÃ±¤ÊÌÏÍÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¤¯¤³¤È¤ÇÈþ¤·¤¤¥¢¡¼¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¿¼¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥È¥»¥é¥Ô¡¼¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤·¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀþ¤Ï¤É¤¦ÉÁ¤³¤¦¡×¡Ö¼¡¤Ï¤³¤³¤«¤éÀþ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤È»¨Ç°¤¬¾Ã¤¨¡¢Ä¶½¸Ãæ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÉÁ¤¯âÔÁÛ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¸¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ë¤è¤ê¡¢¤º¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¿´¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¡£½¤Àµ¤·¤Ê¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢¸«ËÜ¤ËÃé¼Â¤ËÉÁ¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àþ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤â¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä¡£»×¤Ã¤¿Àþ¤ä·Á¤È°ã¤¦¤Î¤âÌ£¤Ç¡¢º£Æü¤Î¼«Ê¬¤ËÉÁ¤±¤ëÀþ¤òÂº½Å¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤ËºÆÅÙ´¶¼Õ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤·¤ÆË«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤â¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¤ÎÂç»ö¤Ê¹Í¤¨Êý¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¬¤òË«¤á¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ì¤Ä¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡£º£Æü¤Î¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»æ¤È¥Ú¥ó¤È±ôÉ®¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï»æ¤È¥Ú¥ó¤È±ôÉ®¤À¤±¡£»æ¤Ï¤¹¤³¤·¥¶¥é¥¶¥é¤·¤¿¼Á´¶¤Î¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢²èÍÑ»æ¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê»æ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ú¥ó¤ÏÂÑ¿åÀ¤Î¡Ö¥ß¥ê¥Ú¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ½¿ÞÍÑ¤Î¥Ú¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï²È¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºîÉÊ¤Ï°ìÅÙ¤Ç´°À®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£1Æü5Ê¬¡¢»æ¤È¥Ú¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÉÁ¤¿Ê¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤â²º¤ä¤«¤Ë¡£¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¸«ËÜ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤Î¥¿¥ó¥°¥ë¡Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤òÃÎ¤í¤¦
±¦¤Î¥Þ¥¹¤«¤éº¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢½çÈÖ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àþ¤Î¸þ¤¤¬ÉÁ¤¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»æ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´ðËÜ¥¿¥ó¥°¥ë¤Î4¤Ä¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¯¥ì¥»¥ó¥È¥à¡¼¥ó¡ä
¡ã¥¯¥ì¥»¥ó¥È¥à¡¼¥ó¡ä
¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿È¾·î·Á¤òÉÁ¤¡¢¤½¤Î¸Ì¤Ë±è¤Ã¤Æ2ËÜÌÜ¡¢3ËÜÌÜ¤ÈÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥é¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ß¥Ä¥Ð¡ä
¡ã¥ß¥Ä¥Ð¡ä
»°³Ñ·Á¤Î°ìÊÕ¤Ë¥«¥â¥á¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£»°ÊÕÆ±ÍÍ¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë·ä´Ö¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ý¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£ÏÄ¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£
¡ã¥Ý¡¼¥¯¥ë¡¼¥È¡ä
¡ã¥Ý¡¼¥¯¥ë¡¼¥È¡ä
³Ñ¤«¤é2ËÜ¤ÎÀþ¤ò°ú¤¡¢ÀèÃ¼¤ò¿Þ¤Î¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£´Ý¤¤¼Â¤òÉÁ¤¡¢2¤Ä¤á°Ê¹ß¤Ï²¼¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Àþ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤âÆÍ¤È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¼¥ó¥¿¥ó¥°¥ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ã¤Æ¤Þ¤ê¡ä
¡ã¤Æ¤Þ¤ê¡ä
¤Þ¤º²Ö¿Ä¤òÉÁ¤¡¢²Ö¤Ó¤é¤ò£±ËçÉÁ¤¤Þ¤¹¡£2ËçÌÜ¤«¤é¤Ï²¼¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²Ö¤Ó¤é¤ÎÃæ¤Ë´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÀþ¤òÂ¤·¡¢¤½¤ÎÀèÃ¼¤ò¤Û¤¦¤¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¤³¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÇ¾¤¬³èÀ²½¡Ú¤ä¤µ¤·¤¤ÒØè¸Íå¡Û
¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥¿¥ó¥°¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸«»ö¤ÊÒØè¸Íå¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢¿¼¤¤½¸Ãæ¾õÂÖ¤Ë
¡ãÒØè¸Íå¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡ä
¡üÒØè¸Íå¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
¡Ú£±¡Û
º¸¾å¤Î´Ý°õÉôÊ¬¡¢±ôÉ®¤ÇÏÈ¤ÎÃæ¤òÇö¤¤ÅÀÀþ¤Ç¶èÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÈ¤¬¹¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¾®¤µ¤¯¶èÀÚ¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£ÅÀÀþ¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ë¡ÊA¡Ë¤Î1¤Ä¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£±¡Û
¡Ú£²¡Û
³°Â¦¤Ë¥ß¥Ä¥Ð¡ÊB¡Ë¤ÈÀð¡ÊC¡Ë¤ò¡£¡ÊB¡Ë¤ÏÃæ¿´¤Î·ä´Ö¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£»Í³Ñ¤¤ÏÈ¤Ë¤Ï¡ÊA¡Ë¤ò¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²¡Û
¡Ú´°À®¡ª¡Û
Çò¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ê¥¿¥ó¥°¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´°À®¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤òË«¤á¤ë¤Î¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£»æ¤ÎÍ¾Çò¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ä¼«Ê¬¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¡Ú´°À®¡ª¡Û
ÉÁ¤¯Àþ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Àµ²ò¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ú£±·î¤Î²Ö¾þ¤ê¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯µ»Ë¡¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆâÂ¦¤«¤é³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥°¥ë¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú£±¡Û
³°Â¦¤¬Ä¾·Â15cm¤¯¤é¤¤¤ÎÆó½Å¤Î¥ê¥ó¥°¤ò±ôÉ®¤ÇÇö¤¯ÉÁ¤¡¢º¸¼Ð¤á¾å¤¢¤¿¤ê¤Ë²Ö¿Ä¤Î¾þ¤ê¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£°ÌÃÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Æ¤Þ¤ê¡ÊA¡Ë¤ò¡£¤¤¤Ó¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¡Ú£±¡Û
¡Ú£²¡Û
¼¡¤ËÍÕ¤Ã¤Ñ¡ÊB¡Ë¤È¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊC¡Ë¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¸«ËÜÄÌ¤ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û
¡Ú£³¡Û
¥ª¡¼¥Ñ¥¹¡ÊD¡Ë¤È¥¯¥ì¥»¥ó¥È¥à¡¼¥ó¡ÊE¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£Âç¤¤µ¤ä¿ô¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¸ÄÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û
¡Ú£´¡Û
¥ê¥ó¥°¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Ý¡¼¥¯¥ë¡¼¥È¡ÊF¡Ë¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ó¤¶¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡£²Ö¾þ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÉÁ¤½ª¤¨¤¿¤é¡¢¥ê¥ó¥°¤Î´Ö¤ò»°³Ñ¤Ë¶èÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡Û
¡Ú´°À®¡Û
¥ê¥ó¥°¤Î»°³ÑÉôÊ¬¤Ë¡¢¡ÊE¡Ë¤ò»°³Ñ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¿¥ó¥°¥ë¤È¡¢¡ÊG¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥ó¥°¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¿®¤¸¤Æ¡ª
¡Ú´°À®¡ª¡Û