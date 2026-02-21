¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¡È¿·´ë²è¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¡ª¡¡Êú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×ÅÐ¾ì
¡¡Åìµþ¡¦ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¿·´ë²è¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ò¼Â»Ü¡£2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥Ã¥º¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë²èÅ¸´ØÏ¢¾¦ÉÊ
¢£¡È¥é¥¤¥Ê¥¹Å¸¡É¤âÅö»þ³«ºÅ
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¿²Å¾¤ó¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤Ç¤¤ë¡È¤Õ¤«¤Õ¤«¡É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¿·´ë²è¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·´ë²èÅ¸¡ÖTogether with LINUS ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥¤¥Ê¥¹¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿45ÅÀ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶²è¡õÊ£À½¸¶²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯»×Î¸¿¼¤¯¡¢¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê¥é¥¤¥Ê¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½²ÄÇ½¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBROWN¡ÇS STORE¡×¤Ç¤Ï´ë²èÅ¸´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤äÆâ³°¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö»É½«¥Õ¥é¥Ã¥È¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢¡Ö¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¤¿¤á¡¢3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢µÙ´ÛÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥Ã¥º¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë²èÅ¸´ØÏ¢¾¦ÉÊ
¢£¡È¥é¥¤¥Ê¥¹Å¸¡É¤âÅö»þ³«ºÅ
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¿²Å¾¤ó¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤Ç¤¤ë¡È¤Õ¤«¤Õ¤«¡É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¿·´ë²è¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBROWN¡ÇS STORE¡×¤Ç¤Ï´ë²èÅ¸´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤äÆâ³°¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö»É½«¥Õ¥é¥Ã¥È¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢¡Ö¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¤¿¤á¡¢3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢µÙ´ÛÍ½Äê¤À¡£