¡Ö»Ë¾åºÇ¤â¶¸¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Î£±¤Ä¡×¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëU-21¤ÎGK¤¬·è¤á¤¿¡È¾×·âÃÆ¡É¤¬¸½ÃÏ¤ÇÏÃÂê¡ª¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëU-21¤ÎGK¥¨¥¤¥À¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¸½ÃÏ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ£²·î20Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°£²Âè16Àá¤Î¥Õ¥ë¥¢¥àÀï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥Ï¥ê¥¹¤Ï£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿48Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¼«¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Á°Àþ¤Ë½³¤ê½Ð¤¹¡£Êü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅ¨GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥¹¤¬¸åÈ¾¤ËÈäÏª¤·¤¿¸«»ö¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¼«¿Ø¥´¡¼¥ë¤«¤éÌó35¥ä¡¼¥É¡ÊÌó32¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Û¥¤¥Ã¥È¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¥í¥Ó¡¼¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò£²¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î°ì·â¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¤â¶¸¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Î£±¤Ä¡×¡Ö¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¸¤«¤è¡©¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¥¨¥¤¥À¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Ë¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¤ò¤¢¤²¤Á¤ã¤¨¤è¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¡×¡Ö°¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÏÀäÂÐ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯¡ÈÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëU-21¤ÎGK¤¬·è¤á¤¿Ä¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡ª
¡¡¸½ÃÏ£²·î20Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°£²Âè16Àá¤Î¥Õ¥ë¥¢¥àÀï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥Ï¥ê¥¹¤Ï£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿48Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¼«¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Á°Àþ¤Ë½³¤ê½Ð¤¹¡£Êü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅ¨GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥¹¤¬¸åÈ¾¤ËÈäÏª¤·¤¿¸«»ö¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¼«¿Ø¥´¡¼¥ë¤«¤éÌó35¥ä¡¼¥É¡ÊÌó32¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Û¥¤¥Ã¥È¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¥í¥Ó¡¼¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò£²¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î°ì·â¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¤â¶¸¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Î£±¤Ä¡×¡Ö¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¸¤«¤è¡©¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¥¨¥¤¥À¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Ë¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¤ò¤¢¤²¤Á¤ã¤¨¤è¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¡×¡Ö°¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÏÀäÂÐ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯¡ÈÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëU-21¤ÎGK¤¬·è¤á¤¿Ä¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡ª