¡Ú¹â¹»ºÆÊÔ¡Û²ÃÂ®¤¹¤ë"³Ø¹»¤ÎÅñÂÁ"²þ³×¡õ¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½Àè¤ó¤¸¤¿Âçºå¤Î¥¤¥Þ ¡¡±Æ¶Á¤Ï¸øÎ©¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤...À¸ÅÌ¤ÎÊç½¸Ää»ß¤ò·èÄê¤Î»äÎ©¡¡¼õ¸³¹µ¤¨¤ë²ÈÂ²¤Ï¡ÖÁªÂò»è»Ä¤·¤Æ¡×
¡¡£²·î£±£¸Æü¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¤â¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¡×¡£¿·À©ÅÙ¤Ç¤ÏË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê½êÆÀÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹â¹»À¸¤¬Ç¯´ÖÌó£´£µËü±ß¡Ê¾å¸Â¡Ë¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯£´·î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçºåÉÜ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÆÈ¼«¤Î¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÂçºåÉÜÆâ¤Î¹â¹»¤Î¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Âð¼þÊÕ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤¬¼¡¡¹¤ËÊç½¸Ää»ß
¡¡ÂçºåÉÜÉÙÅÄÎÓ»Ô¤Ë½»¤àËÌÃ«°½Çµ¤µ¤ó¡Ê£µ£µ¡Ë¡££µ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ÎÎæ²ê¤µ¤ó¡Ê£±£´¡Ë¤ÏÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤ÇÍèÇ¯¡¢¹â¹»¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÊì¡¦°½Çµ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê¹â¹»¤Ç¡Ë²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¡©¡×
¡¡¡ÊÎæ²ê¤µ¤ó¡Ë¡Ö¹â¹»¡©¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ê¡¢Ê¸²½º×¡ª¡×
¡¡ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¡Ö¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ´°Á´Ìµ½þ²½¡×¤¬Á´³ØÇ¯¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»äÎ©¹â¹»¤ÏÆþ³Ø¶â¤Ê¤É¤¬Èæ³ÓÅª¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸øÎ©¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤ÄÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬¡Ä¡£¼«Âð¼þÊÕ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¼¡¡¹¤ÈÊç½¸Ää»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÎæ²ê¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê¹â¹»¤¬¡Ë¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ê¡£¹â¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¤ª¤é¤ó¤«¤é¡¢°ã¤¦³Ø¹»¤Ë¤ß¤ó¤Ê¹Ô¤¤À¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ã¤¦³Ø¹»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¼õ¤«¤ë³ÎÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡×
¶¹¤Þ¤ëÁªÂò»è¡¡¹ç³Ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤¤¹â¹»¤À¤±»Ä¤ë
¡¡¤â¤È¤â¤ÈËÌÃ«¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ç£±»þ´Ö°ÊÆâ¤ÇÄÌ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËÎæ²ê¤µ¤ó¤Î³ØÎÏ¤Ë¤¢¤¦¹â¹»¤¬£³¹»¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ºÇ¤â¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ï£²£°£²£°Ç¯ÅÙËö¤ËÊÄ¹»¡£¼¡¤Ë¶á¤¤³Ø¹»¤â£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤«¤éÊç½¸Ää»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ä¤ë°ì¹»¤âºÆÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éÊç½¸Ää»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¸øÎ©¤ÎÁªÂò»è¤ÏÎæ²ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ç³Ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤³Ø¹»¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ÊÊì¡¦°½Çµ¤µ¤ó¡Ë¡Ö³ØÀ¸À¸³è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤±¤ë¹â¹»¤Ï»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÁªÂò»è¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡¢ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤Ó¤·¤¤¡×
Áê¼¡¤°À¸ÅÌ¤ÎÊç½¸Ää»ß¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï£±£´Ç¯Á°¤Ë»Ü¹Ô¤Î¾òÎã
¡¡Êç½¸Ää»ß¤äÊÄ¹»¤¬Áê¼¡¤°¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£±£´Ç¯Á°¤Ë»Ü¹Ô¤·¤¿¾òÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê¶¶²¼Å°Âçºå»ÔÄ¹¡¡¢¨£²£°£±£²Ç¯Åö»þ¡Ë¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤³Ø¹»¤ò¤º¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¡£¸øÎ©¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡×
¡¡Âçºå¤ÇÃÎ»ö¤È»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¶¶²¼Å°»á¤Î¤â¤È¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¶µ°é²þ³×¡£¡Ö¶¥Áè¡×¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢£³Ç¯Ï¢Â³Äê°÷³ä¤ì¤·²þÁ±¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¸øÎ©¹â¹»¤Ï¡¢ºÆÊÔÀ°È÷¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾òÎã¤ò£²£°£±£²Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢Âçºå¤Ç¤Ï£³£°¹»¤ÎÊç½¸Ää»ß¤¬·èÄê¡£¤¦¤Á£±£·¹»¤¬ÊÄ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤Î´°Á´Ìµ½þ²½¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»äÎ©¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Äê°÷³ä¤ì¤È¤Ê¤ë³Ø¹»¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¸øÎ©¹â¹»¤¬ÊÄ¹»¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç½¸Ää»ß¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¸øÎ©¹â¹»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ä
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Î´°Á´Ìµ½þ²½¤Ï¡¢»äÎ©¹â¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µîÇ¯¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë£±£´Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅìÂçºåÂç³ØÇð¸¶¹â¹»¡£¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éÀ¸ÅÌ¤ÎÊç½¸¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÅìÂçºåÂç³ØÇð¸¶¹â¹»¡¡¾®ÎÓ¹¯¹Ô¹»Ä¹¡Ë¡Ö¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¹Ã»Ò±à¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ì¾Á°¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤éÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¡×
¶ì¶¤ËÎ©¤Ä»ä³Ø¤â¡Ä°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©
¡¡Âçºå¤Î¡Ö¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½À©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï£¶£³Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤Ë¹ñ¤ÈÉÜ¤¬Êä½õ¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Ø¹»Â¦¤¬ÉéÃ´¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Çð¸¶¹â¹»¤Ç¤ÏÄê°÷³ä¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤ÏÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤É¤Ç³Ø¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ò¾å¤²¤ÆÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÅìÂçºåÂç³ØÇð¸¶¹â¹»¡¡¾®ÎÓ¹¯¹Ô¹»Ä¹¡Ë¡ÖÊª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿Í·ïÈñ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡¢ÀßÈ÷¤ò¤è¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤«¤«¤ë¤ÈÁ´Éô³Ø¹»¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ð±Ä¾åÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
»ÔÆâ¤Ë¹â¹»¤¬¡Ö¥¼¥í¡×¤ÎÃÏ°è¤â¡¡¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¾Ã¤¨¤ÆÈá¤·¤¤¡×
¡¡µÞÂ®¤Ë¹â¹»¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÂçºå¡£»ÔÆâ¤Ë¹â¹»¤¬£±¤Ä¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤â¡Ä¡£ºåÆî»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÉÜÎ©ÀôÄ»¼è¹â¹»¤¬µîÇ¯£³·î¤ËÊÄ¹»¤·¡¢»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀôÄ»¼è¹â¹»¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤àÎÓ¹ÌÆó¤µ¤ó¡Ê£·£µ¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»¤¬ÊÄ¹»¤·¤¿¤³¤È¤ÇÄ®¤Î³èµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÎÓ¹ÌÆó¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢À¸ÅÌ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±à·ÝÉô¤Ç°ì½ï¤ËÈª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò³«Êü¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¹â¹»¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÏºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤À¤óÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¶á¤¯¤Î½»Ì±¡Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ³¹¤Î¤¿¤á¤È¤«½»Ì±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þµà¤Á²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤«¤Ê¡×
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤Ê¤«Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï¡Ä
¡¡¡ÊÂçºåÉÜ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ë¡Ö¸½ºß¤Î¾¯»Ò²½¤È¤¤¤¦¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤ò¤ß¤¿¤¦¤¨¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹â¹»¤Î¸ø¶µ°é¤Îºß¤êÊý¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸ø¶µ°é¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï°ìÄê¡¢¹â¹»¤ÎºÆÊÔ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¸º¤ë¤«¤éÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸ø¶µ°é¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Î¹â¹»ºÆÊÔ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¹â¹»»ö¾ð¡£»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤¬Á´¹ñ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£