Mrs. GREEN APPLE¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¡¢À¤³¦ºÇÂ¿Çä¾å¥¢¥ë¥Ð¥à10°Ì¤Ë¡¡IFPI¤¬È¯É½
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤¬¡¢IFPI¡Ê¹ñºÝ¥ì¥³¡¼¥É»º¶ÈÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¤Î¡ÖOfficial Biggest-Selling Global Album of the Year 2025¡×¡ÊÀ¤³¦ºÇÂ¿Çä¾å¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ë10°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£1°Ì¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î12ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Life of a Showgirl¡Ù¤À¤Ã¤¿
¡Ú²èÁü¡Û¥ß¥»¥¹¡Ø10¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢À¤³¦ºÇÂ¿Çä¾å¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Ë
¡¡¡Ø10¡Ù¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î8Æü¤ËÈ¯Çä¡£È¯Çä½éÆü¤Ç59.2ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢2025Ç¯7·î7ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯12·î22ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØMr.Children 2001-2005¡ãmicro¡ä¡Ù¡Ê2012Ç¯6·î18ÆüÉÕ¡Ë°ÊÍè¡¢13Ç¯6¥ö·î¤Ö¤ê¡¢ÎáÏÂ½é¤ÎµÏ¿¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¡ØThe Life of a Showgirl¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯10·î20ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿È½é¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
