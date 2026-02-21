ÊÁËÜÍ¤¡¡ºÊ¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö¡È¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤â¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄ¾´¶¡¡°ÂÆ£¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê40¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ó¤«¡¢±üÍÍ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Î¡È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦±ü¤µ¤ó¤ÎÀ¼Ê¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢²¶¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÊÁËÜ¤â¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ö¡È¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤â¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¹¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¹ç¤¦É×ÉØ¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«¡ÄÀ¼¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ç¤â¡×¤ÈÀ¼¤¬·è¤á¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ÂÆ£¤ÎÊý¤Ï°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¡È²¿¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤Ã¡£¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¡¢¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤³¤Î»Ò¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬²æ¡¹É×ÉØ¤Î°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2012Ç¯3·î¤Ë·ëº§¡£2017Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£