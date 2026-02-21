¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Ç®·ì»ØÆ³¡ÖÂçÃÀ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ä©Àï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£²£±Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥©¡¼¥à¸Ç¤á¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë±¦ÏÓ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¿¿²£¡¢¿ùÆâ¡¦Æâ³¤Î¾Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬Êá¼ê¤Î¸åÊý¤«¤é¸«¼é¤ëÃæ¡¢£µ£²µå¤òÅê¤¸¤¿¡££±µå¤´¤È¤Ë»Ø´ø´±¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤è¤¦¤è¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¡£¡ØÂçÃÀ¤Ë½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡Ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¢ËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤¤´¶¿¨¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÍýÁÛ·¿¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯ºÇÃæ¤Ç¡ÖËÍ¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ë²¼¤²¤¹¤®¤Æ°ã¤¦¤È¤³¤í¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÂçÃÀ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£