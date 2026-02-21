Í¯¿åÄ®¤ÈµÜºê¸©¤¨¤Ó¤Î»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ì¸Åç±é½¬¾ì¤Ç20Æü¸áÁ°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ï¡¢´Ý°ìÆü¤¿¤Ã¤¿21Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤íÄÃ²Ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¢°Ëº´Í¯¿å¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Í¯¿åÄ®¤ÈµÜºê¸©¤¨¤Ó¤Î»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâÌ¸Åç±é½¬¾ì¤Ç¼Í·â·±ÎýÃæ¤ÎÃåÃÆ¤¬¸¶°ø¤ÇÁðÃÏ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤­¡¢Ç³¤¨¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢20ÆüÌë»þÅÀ¤ÇÆîËÌ1.3¥­¥í¡¢ÅìÀ¾1.8¥­¥í¤Ë¤ï¤¿¤ê¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

È¯À¸¤«¤é1Æü¡ÄÄÃ²Ð¤ò³ÎÇ§

Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ä¾ÃËÉ¤¬20Æü¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢È¯À¸¤«¤é1Æü¤¿¤Ã¤¿21Æü¸áÁ°10»þÈ¾¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÈµÜºê¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤¬ÄÃ²Ð¤ò³ÎÇ§¡£Ì¸Åç±é½¬¾ì¤ÎÉßÃÏ¤ª¤è¤½350¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼þÊÕ¤Ë¤ÏÌ±²È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

Ì¸Åç±é½¬¾ì¤Ç¤Ïº£·î11Æü¤«¤é¡¢ÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬²ÐºÒ¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Ç²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦

¡¦

¡¦