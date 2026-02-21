¡Ö¸µµ¤¤Ê¿©¤¤¤·¤óË·¡×¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¿åÀ¥¶×²»¡¢¤Û¤í¿ì¤¤Æ©¤±Æ©¤±¥È¥Ã¥×¥¹¡Ö¿§µ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×
¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿åÀ¥¶×²»¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æì¸©¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö²Æì¤»¤ó¤Ù¤í¡Á¡×¤ÈÇò¤ÎÆ©¤±´¶¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Ð¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Î¤Ø¤ó¤Î¤ª¼Ì¿¿¤Ï¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡¡°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¿°û¤ó¤Ç¡Ä¤µ¤¤¤Ã¤³¡¼¤Ë³Ú¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Åç¥é¥Ã¥¥ç¥¦¤Ê¤É²ÆìÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¡ô¤Û¤í¿ì¤¤¡×»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓÀþÈþ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤Û¤í¿ì¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»÷¹ç¤¦¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¥á¥¬¥ÍÈþ¿Í¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Þ¤ë¡Á¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤È¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÊÉþ¤Ç¿§µ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¡ÖÈþµÓ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åÀ¥¤ÏÅìµþ¡¦ËÌ¶è½Ð¿È¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ä³ÊÆ®µ»¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖD'station Racing¡×½êÂ°¤Ç¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤Ç¤â³èÆ°¡£ÆÃµ»¤ÏÂç¿©¤¤¤Ç¡Ö¸µµ¤¤Ê¤Ç¿©¤¤¤·¤óË·¡×¤È¤â¼«¾Î¤¹¤ë¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎÂç¿©¤¤¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡×¤Ç¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò²¿·ï¤â¿©¤ÙÊâ¤¯¡È¥é¡¼¥á¥ó¥Ï¥·¥´¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö¤³¤Á¤ã¤Þ¤ë¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤âÀäÂç¡£25Ç¯6·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤òÈ¯Çä¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä»£±Æ»þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©»ö¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹163¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿B¡£