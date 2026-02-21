¡Ú SHISHAMO ¡Û¤¤ç¤¦21ÆüÊ¬¤«¤é4¸ø±é³«ºÅ¸«¹ç¤ï¤»¡¡µÜºêÄ«»Ò¤µ¤óÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¡àÆ±ÆüÆ±²ñ¾ì¤Ç¸ø±é½éÆü±ÇÁü¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¾å±Çá¡¡¿¶ÂØ¸ø±é¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤â¸åÆü°ÆÆâ¤Ø
¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖSHISHAMO¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢º£Æü2·î21Æü³«ºÅÊ¬¤«¤é3·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿4²ó¤Î¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖGt.Vo µÜºêÄ«»Ò¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÈSHISHAMO ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ä¥¢¡¼2026¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥Ü¥ä¡¼¥¸¥å!!!¡×¡É ¤Î²¼µ4¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ³«ºÅ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤ò¡¢
2·î21Æü(ÅÚ) ÆàÎÉ ¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2·î23Æü(·î¡¦½Ë) ¹Åç ¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2·î27Æü(¶â) ¹áÀî ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¹â¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
3·î 1Æü(Æü) Ê¡²¬ ¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¿¶ÂØ¸ø±é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·Åù¤Îº£¸å¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºßÄ´À°Ãæ¡×¡Ö·èÄê¼¡Âè¡¢SHISHAMO¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¸µ¤ÇÊÝ´É¤Î¾å¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾åµ4¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿³«ºÅÆüÅöÆü¤Ë¡¢Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡×¡Ö¡ÈSHISHAMO ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ä¥¢¡¼2026¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥Ü¥ä¡¼¥¸¥å!!!¡×¡É ¤Î½éÆü¡á2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¡¿ÀÆàÀî ¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤(Àîºê»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½Áí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼) ¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î±ÇÁü¤ò¡×¡ÖÁ´ÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¾å±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤¬¤³¤Î¾å±Ç¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¡¢¿¶ÂØ¸ø±é¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤Ø¤Î¸¢Íø¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SHISHAMO¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î²¼½Ü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æà2026Ç¯6·î13Æü¡¦14Æü¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹á¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
