¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤Á´³«¤Ç¾×·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¡¡°ß¥«¥á¥é¸¡ºº»þ¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ËÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÌÔÎý½¬
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å6»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ß¥«¥á¥é¸¡ºº»þ¤Î¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¹âÅè¤Ï¡Ö°ß¥«¥á¥é¤ò¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡¢¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¡¢°ß¥«¥á¥é¤ÎËã¿ì¡ÊÄÃÀÅºÞ¡Ë¤¬¹¥¤¤Ç¡×¡£ÇÐÍ¥¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê64¡Ë¤¬¡Ö¹¥¤!?¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¹âÅè¤Ï¡Ö±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¡Ê°å»Õ¤¬¡Ë¡Ø10ÉÃ¿ô¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¡¢6¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ä¤â¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Öº£ÅÙ¤³¤½10¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ3¥«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ê°ß¥«¥á¥é¤Î¡ËÎý½¬¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£10¡¢11¤¯¤é¤¤¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÊÌÜ¤òÊÄ¤¸¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ë¤³¤¦¤ä¤í¤¦¡Ê¸«³«¤³¤¦¡Ë¡¢¤È¤«¤Ã¤Æ¤Í¡£ÃÊ¡¹Å·°æ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¡¢ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¸¡ººÁ°Æü¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶½Ê³¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆÄ«¤Î4»þ¤«¤é1»þ´Ö¤ª¤¤Ëµ¯¤¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¡×¤È¿²ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡¢¤Ã¤Æ¡£ÀèÀ¸¡Ê°å»Õ¡Ë¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤·¤Æ°å»Õ¤Ë¡Ö10¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ¶¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»äÉé¤±¤º·ù¤¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²óÎý½¬¤·²á¤®¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÌÜ¤òÊÄ¤¸¤½¤¦¤Ë¡Ë¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¡ÊÌÜ¤ò³«¤¯¡Ë¤Î¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤¿¤é10Ê¬¿²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê°å»Õ¤¬¡Ë¡Ø¤³¤ÎÎÌ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¿²¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢³Ú¤Ë¤·¤¿¤é¿²¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤È¤«¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡£·ë¶É10Ê¬¿²¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥É¥ä´é¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê60¡Ë¤Ï¡Öµ¤¤ò³Î¤«¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¢ÇÐÍ¥¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê64¡Ë¤â¡Ö°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£