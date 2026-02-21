¿¥ÅÄ¿®À®¡¢2ÆüÏ¢Â³À¸ÊüÁ÷¤ÇÎÞ¡¡ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤Î±ÇÁü¤Ë»×¤¤¤³¤ß¾å¤²¡Ä
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È²òÀâ¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¸¥°¥¶¥°¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°11¡§55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÃæ¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°5¡§20¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç¶É¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡ÈÎÞ¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë²òÀâ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡¢ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤Î¡Ø°¦¤Î»¾²Î¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²Î¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤¬º£¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¹¥±¡¼¥È¿ÍÀ¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤â¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤È±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¯¤Ä¤â¤ê¤ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Î·ë²Ì¤òÂ®Êó¡£ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¡¢Â®Êó¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ÇÀ¸±éÁÕ¤¹¤ëÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¹±Îã¤Î¡Ö¤±¤µ¤Î°ì¶Ê¡×¤ò¡ÖºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à»È¤Ã¤¿¤¢¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤Îº£´ü¤ÎSP¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤ß¤ë¤¿¤Ó¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Æ¥í¥Ã¥×É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¤Þ¤Ê¤Þ¤ë¤Î±éÁÕ¤Ç¥µ¥é¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥Þ¥ó¡ÖTime To Say Goodbye¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¿ÍÌÜ¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤ºÂç¹æµã¡£´é¤ò¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÉ¬»à¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡¢ÎÞ¤¬¤È¤á¤É¤Ê¤¯¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¡¢¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¿Ø¤¬Í¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
