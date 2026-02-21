Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¥Ò¥²¤ÎÀ¸¤¨¤¿Ìò¤Ï½é¡¡¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¼¤Ë¾è¤»¡É¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾¥¹¥é¡Ù¤ÇÀ¼Í¥Ä©Àï
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤Î·à¾ìÈÇÂè2ÃÆ¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤¬¡¢2·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë³¤Äì¤Î¹ñ¡¦¥«¥¤¥¨¥ó¹ñ¤Ë±²´¬¤¯±¢ËÅ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥à¥ë¤é¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥«¥¤¥¨¥ó¹ñ¤ÎÂç¿Ã¤Ç¡¢ËÜºî¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¡¦¥¾¥É¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¡£2006Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø½Ã²¦À±¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÀ¼Í¥Ä©Àï¡¢¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î²áÄø¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎï¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£¥Ò¥²¤ÎÀ¸¤¨¤¿Ìò¤Ï½éÄ©Àï¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¼¤Ë¾è¤»ºî¤ê¾å¤²¤¿¥¾¥É¥ó
¡½¡½¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5600ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á²½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈºîÉÊ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ²ËÜ¡§ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥áÂè1ÏÃ¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âêºà¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤«¤é½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ²ËÜ¡§ºÇ¶á¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÏÂêºà¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤âÆ±ÍÍ¤Î°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸½¼Â¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¿Í¤Î¿´¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¥¾¥É¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ²ËÜ¡§¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¤¥¨¥ó¹ñ¤Ç¤ÏÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤Ç¤¤ëÃË¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Î©ÇÉ¤ÊÌò¿¦¤Ë½¢¤¯¤Û¤É¤ÎÃË¤¬¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤âÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·àÃæ¤Ç¿¼¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÁÛÁü¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ¼¿§¤Ë¾è¤»¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤¦À¼¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ²ËÜ¡§¤ª¤½¤é¤¯¥Ò¥²¤ÎÀ¸¤¨¤¿Ìò¤È¤¤¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¼«Ê¬¤¬À¼¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤«!?¡×¤È°Õ³°¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÁÛÁü¤âÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¡¢¥¾¥É¥ó¤Ë¶á¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¼¤Ë¾è¤»¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎºÝ¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é²¿¤«¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ²ËÜ¡§°Ò¸·¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¼¤è¤êÄã¤á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤Ê»Ø¼¨¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÏ¤à¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤«¤é´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¾¥É¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤
¡½¡½¤½¤â¤½¤âÆ²ËÜ¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø½Ã²¦À±¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿À¼Í¥¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ²ËÜ¡§ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤äÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡£¡Ø½Ã²¦À±¡Ù¤Î»þ¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ§Èó¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤äÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿º£¡¢µÞ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö·ù¤À¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¼«Ê¬¤Ë¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¾¥É¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÉñÂæ¤Ê¤É¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬³è¤«¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ²ËÜ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¤ÁØ¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Æ²ËÜ¡§¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥à¥ë¤ÏËâ²¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ïÂ²Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¹ñ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÖËâÂ²¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤Ç¡£¥ê¥à¥ë¤Î¡ÈÀµµÁ¡É¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤ÊÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤º¤È¤â¡¢À¤³¦´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÌÇò¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£·à¾ìÈÇ¤â¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¿Ê¤à¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¾¥É¥ó¤ÎÉ½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤È¶¦ÄÌÅÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤ÎÌòºî¤ê¤Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ²ËÜ¡§Ãµ¤·¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÀµÄ¾¡¢¶¦´¶¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê¡Ö¥«¥¤¥¨¥ó¹ñ¡×¤ÎÖà½÷¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥æ¥é¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢ÂæËÜ¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÂ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÊÌ¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÜÅª¤ÎÎ¢¤Ë²¿¤«ÀÚ¤Ê¤¤¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Æ²ËÜ¤µ¤ó¤Ï²áµî¤Ë¡Ö¤â¤·Å¾À¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²ËÜ¡§¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤Ë¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ñ¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿À¼Í¥¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²ËÜ¡§¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤âÀ§Èó¡ª¡¡À¼Í¥¤Ï¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£É¬»¦µ»¤È¤«¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÆÅÄ²Ì¿¥¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤Ï¡¢2·î27ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢£¥Ò¥²¤ÎÀ¸¤¨¤¿Ìò¤Ï½éÄ©Àï¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¼¤Ë¾è¤»ºî¤ê¾å¤²¤¿¥¾¥É¥ó
¡½¡½¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5600ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á²½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈºîÉÊ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ²ËÜ¡§ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥áÂè1ÏÃ¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âêºà¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤«¤é½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ²ËÜ¡§ºÇ¶á¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÏÂêºà¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤âÆ±ÍÍ¤Î°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸½¼Â¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¿Í¤Î¿´¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¥¾¥É¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ²ËÜ¡§¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¤¥¨¥ó¹ñ¤Ç¤ÏÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤Ç¤¤ëÃË¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Î©ÇÉ¤ÊÌò¿¦¤Ë½¢¤¯¤Û¤É¤ÎÃË¤¬¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤âÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·àÃæ¤Ç¿¼¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÁÛÁü¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ¼¿§¤Ë¾è¤»¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤¦À¼¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ²ËÜ¡§¤ª¤½¤é¤¯¥Ò¥²¤ÎÀ¸¤¨¤¿Ìò¤È¤¤¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¼«Ê¬¤¬À¼¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤«!?¡×¤È°Õ³°¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÁÛÁü¤âÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¡¢¥¾¥É¥ó¤Ë¶á¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¼¤Ë¾è¤»¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎºÝ¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é²¿¤«¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ²ËÜ¡§°Ò¸·¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¼¤è¤êÄã¤á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤Ê»Ø¼¨¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÏ¤à¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤«¤é´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¾¥É¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤
¡½¡½¤½¤â¤½¤âÆ²ËÜ¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø½Ã²¦À±¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿À¼Í¥¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ²ËÜ¡§ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤äÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡£¡Ø½Ã²¦À±¡Ù¤Î»þ¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ§Èó¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤äÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿º£¡¢µÞ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö·ù¤À¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¼«Ê¬¤Ë¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¾¥É¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÉñÂæ¤Ê¤É¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬³è¤«¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ²ËÜ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¤ÁØ¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Æ²ËÜ¡§¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥à¥ë¤ÏËâ²¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ïÂ²Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¹ñ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÖËâÂ²¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤Ç¡£¥ê¥à¥ë¤Î¡ÈÀµµÁ¡É¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤ÊÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤º¤È¤â¡¢À¤³¦´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÌÇò¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£·à¾ìÈÇ¤â¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¿Ê¤à¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¾¥É¥ó¤ÎÉ½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤È¶¦ÄÌÅÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤ÎÌòºî¤ê¤Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ²ËÜ¡§Ãµ¤·¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÀµÄ¾¡¢¶¦´¶¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê¡Ö¥«¥¤¥¨¥ó¹ñ¡×¤ÎÖà½÷¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥æ¥é¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢ÂæËÜ¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÂ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÊÌ¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÜÅª¤ÎÎ¢¤Ë²¿¤«ÀÚ¤Ê¤¤¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Æ²ËÜ¤µ¤ó¤Ï²áµî¤Ë¡Ö¤â¤·Å¾À¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²ËÜ¡§¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤Ë¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ñ¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿À¼Í¥¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²ËÜ¡§¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤âÀ§Èó¡ª¡¡À¼Í¥¤Ï¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£É¬»¦µ»¤È¤«¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÆÅÄ²Ì¿¥¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤Ï¡¢2·î27ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£