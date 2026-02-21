Æ²ËÜ¸÷°ì¡õ°ËÌîÈø·Å¤¬Äë¹ñ·à¾ì¤Î²òÂÎ¤ò¸«¼é¤ë¡ª¡¡NHK BS¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù2.28ÊüÁ÷
¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤ÈHey¡ª Say¡ª JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬¡¢2·î28Æü19»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK BS¤Ë¤Æ¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¡£³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë²òÂÎ¹©»ö¤ÎËÉ²»¥·¡¼¥È¤Î±ü¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤Î±ü¤Î±ü¤ËÀøÆþ¡¢¶Ã¤¤Î¿¦¿Íµ»¤ËÌ©Ãå¤¹¤ëËÜÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï2¿Í¤¬Äë¹ñ·à¾ì¤Î²òÂÎ¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉý10mÄ¶¤Î¡ÖÂç¤¼¤ê¡×¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡É¤¹¤ë¡©
¡¡ÆüËÜ±é·à³¦¤ÎÅÂÆ²¡ÖÄë¹ñ·à¾ì¡×¡£2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¤Î·à¾ì¤¬1966Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢³¤³°¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÂçºî¤ò¼¡¡¹¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢Äë·à¤ÏÆüËÜ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÊ¸²½¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ëÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾·Â16m¡ß¹â¤µ24m¡¢Äë·à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²óÅ¾ÉñÂæÁõÃÖ¤Î²òÂÎ¤ËÌ©Ãå¡£ÉñÂæ¤ÈÃÏ²¼¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡Ö¤»¤ê¡×¤¬4¤ÄÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢Å´¹ü¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÍ£°ìÌµÆó¤Î¹½Â¤¤¬¡¢²òÂÎ¤ÎÆñ´Ø¡£¾ÜºÙ¤Ê¿ÞÌÌ¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤¹Å´¹ü¤Î½Å¿´¤ò¸«¸í¤ì¤Ð¡¢ÉñÂæÁõÃÖ¤´¤ÈÅÝ²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤â¡£°ÂÁ´¤Ë²òÂÎ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤ÎÆñ´Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿·úÃÛ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢°ËÌîÈø·Å¡£¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Äë·à¤Ç£²£µÇ¯¤Ë¤âÅÏ¤ê¼ç±é¤òÌ³¤áÂ³¤±¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì¡£Äë·à¤ò°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎµðÂç¥Ü¥¤¥é¡¼²òÂÎ¤Ë¤âÌ©Ãå¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÄ¶µðÂç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼½Åµ¡¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæÆ»»Ò¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¾å¶õ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÄ¶Àä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÆ²ËÜ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Äë·à¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡É¤¹¤ë¡ØÂç¤¼¤ê¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÄë·à¤Î»Ñ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ï¡¢NHK BS¤Ë¤Æ2·î28Æü19»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉý10mÄ¶¤Î¡ÖÂç¤¼¤ê¡×¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡É¤¹¤ë¡©
¡¡ÆüËÜ±é·à³¦¤ÎÅÂÆ²¡ÖÄë¹ñ·à¾ì¡×¡£2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¤Î·à¾ì¤¬1966Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢³¤³°¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÂçºî¤ò¼¡¡¹¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢Äë·à¤ÏÆüËÜ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÊ¸²½¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ëÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆñ´Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿·úÃÛ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢°ËÌîÈø·Å¡£¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Äë·à¤Ç£²£µÇ¯¤Ë¤âÅÏ¤ê¼ç±é¤òÌ³¤áÂ³¤±¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì¡£Äë·à¤ò°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎµðÂç¥Ü¥¤¥é¡¼²òÂÎ¤Ë¤âÌ©Ãå¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÄ¶µðÂç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼½Åµ¡¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæÆ»»Ò¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¾å¶õ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÄ¶Àä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÆ²ËÜ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Äë·à¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡É¤¹¤ë¡ØÂç¤¼¤ê¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÄë·à¤Î»Ñ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ï¡¢NHK BS¤Ë¤Æ2·î28Æü19»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£