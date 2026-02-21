¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ÙÂè4ÏÃ¡Ö¥É¥¥É¥¡ª½é¤á¤Æ¤Î°ÍÍê¡ª¡×¡¢¥¥å¥¢¥Ã¥ÈÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë½é¤á¤Æ¤Î°ÍÍê¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè23ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¡Ö¥É¥¥É¥¡ª½é¤á¤Æ¤Î°ÍÍê¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹2·î22Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆþ¤ì°ã¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ÍÍê¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÃµ¤½¤¦¡¡Âè4ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¡ÊÀ¼¡§Àé²ì¸÷è½¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡Ö¥Ý¥Á¥¿¥ó¡×¤È¡¢Éô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡Ä¡ª¡¡¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¡ÊÀ¼¡§ËÜÅÏÉö¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»ö·ïÈ¯À¸!?¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£»ö·ï¤Ï¡Ú²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Û¤Î¤·¤ï¤¶¡Ä!?¡¡¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤È¤ß¤¯¤ë¤ÏÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¢£Âè4ÏÃ¡Ö¥É¥¥É¥¡ª½é¤á¤Æ¤Î°ÍÍê¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÃµÄå»öÌ³½ê¤ò³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÍÍê¿Í¤¬¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ä¤¤â¤¤¹¤ë¤ß¤¯¤ë¡ÊÀ¼¡§ËÜÅÏ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¾®¾¾ºê½ã°ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£½ã°ì¤ÏÌ¡²è²È»ÖË¾¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Î¸¶¹Æ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ã°ì¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢±ØÁ°¤ÇÃ¯¤«¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿äÍý¤·¤¿¤¢¤ó¤Ê¡ÊÀ¼¡§Àé²ì¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç½ã°ì¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î½÷À¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ßµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¡¦¥×¥ê¥¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¢¤ó¤Ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â½ã°ì¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥ó¥¬¤Î¸¶¹Æ¤Ë¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
