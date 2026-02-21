aespa¥¸¥¼¥ë¡¢¿·¥Ø¥¢¸ø³«¤ÇÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎGISELLE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡Ë¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£È±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐK-POPÈþ½÷¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¿·¥Ø¥¢
¥¸¥¼¥ë¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ºÇ¶á¤Î¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÈ±¿§¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¹õ¤Ë¶á¤¤¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤ÎÈ±¿§¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ð¤Î¤¢¤ëÈ±¤È¤È¤â¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥¸¥¼¥ë¡¢È±¿§ÊÑ¤¨¤¿»ÑÈäÏª
¢¡¥¸¥¼¥ë¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á
