¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÙÂè23ÏÃ¡Ö²õ¤¹¡×¡¢¿¼ÁØ¿´Íý¤ÎÀ¤³¦¤ÇÇü¤Ï¤Í¤à¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ë
¡¡º£°æÎµÂÀÏº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ¡Ë¤ÎÂè23ÏÃ¡Ö²õ¤¹¡×¤¬¡¢¤¢¤¹2·î22Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇË²õ¤ÎÎÏ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡¡Âè23ÏÃÍ½¹ð
¡¡ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤ëÉáÄÌ¤Î¹¥ÀÄÇ¯¡Ê¼«¾Î¡Ë¤ÎËüÄÅÇü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÌÀÚòÌ´¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡£Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸½¤ì¤¿°Ì´¡É¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ø¿Í¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤Î¿¯Î¬¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Çü¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡ª
¢£Âè23ÏÃ¡Ö²õ¤¹¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥¼¥Ã¥Ä ¥«¥¿¥¹¥È¥í¥à¤ÎÊÑ¿È¤ò²ò½ü¤·¤¿Çü¡Êº£°æ¡Ë¤Ï¿¼¤¤Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë¤È¿¼ÁØ¿´Íý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¤Í¤à¡ÊËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡Ë¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¶¯¤¤»×¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢Çü¤â¤¢¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯Ì²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤¿Çü¤Ï¡¢ÈþÏ²¡ÊÈ¬ÌÚÈþ¼ù¡Ë¤é¤ËÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ä¤È¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥»¥Ö¥ó¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡Ä¡×Îä¹ó¤ÊÃË¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿Çü¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¡©¡¡¤½¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¡©
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þÊüÁ÷¡£
