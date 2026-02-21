¥·¥ó¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÌ¼¥«¥¤¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÈþ¤·¤¤¥·¥¢¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡¸µÁÄ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥ó¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥¤¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥·¥¢¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¤¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥·¥¢¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡Mail Online¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¥¢¥à¤ÇÂè41²ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥¤¥¢¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥«¥¤¥¢¤Ï¡¢¥µ¥é¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¤Î¹õ¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹õ¤¤¥Ò¡¼¥ë¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ö¥í¥¦¤·¤¿È±¤ò¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥¢¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤ä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÇÐÍ¥¥ë¥¤¥¹¡¦¥×¥ë¥Þ¥ó¤È¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Just Jared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÇË¶É¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·îÈ¾¤Ð¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÇË¶É¤Î±½¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¤¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥·¥¢¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡Mail Online¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¥¢¥à¤ÇÂè41²ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥¤¥¢¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥¢¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤ä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÇÐÍ¥¥ë¥¤¥¹¡¦¥×¥ë¥Þ¥ó¤È¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Just Jared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÇË¶É¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·îÈ¾¤Ð¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÇË¶É¤Î±½¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£