¿Á ´ðÇî¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯2¥Þ¥ó¡ãGREEN MIND EXPO¡äÂçºå¡¦Åìµþ¤ÇGW³«ºÅ
¿Á ´ðÇî¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãHata Motohiro 20th Anniversary GREEN MIND EXPO¡ä¤ò¡¢2026Ç¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÂçºå¡¦Åìµþ¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¿Á¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Â³¤¯¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ãGREEN MIND¡ä¤Ï¥Û¡¼¥ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Çµï¾®²°¤ä¼òÂ¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¿¼¤¤²ñ¾ì¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ç¤ÎÌî³°¸ø±é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Ç¤Î±é½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ´ÊÔÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÊÔÀ®¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¿Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£°ìÊý¡ãHATA EXPO¡ä¤Ï¡ÈÇîÍ÷²ñ¡É¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿Á¤È±ï¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¶¦ÌÄ¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£
¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡¦µÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Îò»Ë¤¢¤ëñ¬Èî¾ë²¼Ä®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¡¢¥ì¥¥·¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿°ìÆü¸Â¤ê¤Î¡ÈÇîÍ÷²ñ¡É¤ò³«ºÅ¡£Â³¤¯2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãHATA EXPO Livehouse Circuit 2023¡ä¤ò¼Â»Ü¡£sumika¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡¢wacci¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò³ÆÃÏ¤Ë·Þ¤¨¡¢Ç»Ì©¤Ê2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHATA EXPO -The Collaboration Album-¡Ù¤Ø¤È·ë¼Â¡£ÁðÌî¥Þ¥µ¥à¥Í¡Ê¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡Ë¤È¤Î¶¦ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢sumika¡¢TOMOO¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢¥ê¥µ¡¦¥í¡¼¥Ö¡¢back number¡¢¾®ÎÓÉð»Ë¡¢KAN¡¢ÅÚ´ôËã»Ò¡¢¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¤é¡¢À¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¡¦¶¦ºî¤ò¼ýÏ¿¡£¿Á¤Î²»³ÚÅª¥ë¡¼¥Ä¤È¸½ºßÃÏ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Î¹¤¬¤ê¤ò¼¨¤¹ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¡ãGREEN MIND¡ä¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯É½¸½¤È¡ãHATA EXPO¡ã¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀº¿À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ãGREEN MIND EXPO¡ä¤¬³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£Âçºå¤ÈÅìµþ¡¢³Æ¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò1ÁÈ¤º¤Ä·Þ¤¨¡¢2¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤²»³Ú¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü21Æü¤è¤ê¡¢¿Á ´ðÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖHOME GROUND¡×¤Ë¤ÆFCÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Æ¸ø±é¤Î¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ãHata Motohiro 20th Anniversary GREEN MIND EXPO¡ä
¡ÚÂçºå¡Û
²ñ¾ì¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î30Æü(ÌÚ) Open 17:30 / Start 18:30
¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸åÆüÈ¯É½
¡ÚÅìµþ¡Û
²ñ¾ì¡§LINE CUBE SHIBUYA
Æü»þ¡§2026Ç¯5·î4Æü(·î) Open 16:30 / Start 17:30
¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸åÆüÈ¯É½
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
ÀÊ¼ï/ÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê/¡ï8,800(Tax in)
¡ü¡ÖHome Ground¡×²ñ°÷Àè¹ÔÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨´ü´ÖÆâ¤Î¤´Æþ²ñ¡¦¤ª¿½¹þ´°Î»¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËËâË¡¤ò⼊¤ì¤Æ¡×
2026Ç¯1⽉20⽇¡Ê⽕¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
