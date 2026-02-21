¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡Ö£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¡Ä¥ª¡¼¥×¥óÀï³«Ëë¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£±Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤ËÄ©¤à¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡Úµð¿Í¡Û
£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¾¾ËÜ
£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡´Ý
£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡ºäËÜ
£´ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯
£¶ÈÖ¡¦Í··â¡¡Àô¸ý
£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡¹ÃÈå
£¹ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÌçÏÆ
Åê¼ê¡¡»³ºê
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û
£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡À¾Â¼
£²ÈÖ¡¦Í··â¡¡°ËÆ£
£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ÁýÅÄ
£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡ÀÖ±©
£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥ª¥¹¥Ê
£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡ËÌÂ¼
£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡¸Å²ì
£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡Éð²¬
£¹ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡´Ý»³ÏÂ
Åê¼ê¡¡¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º