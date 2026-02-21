µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë

¡¡µð¿Í¤Ï£²£±Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤ËÄ©¤à¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£

¡Úµð¿Í¡Û

£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¾¾ËÜ

£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡´Ý

£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡ºäËÜ

£´ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸

£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯

£¶ÈÖ¡¦Í··â¡¡Àô¸ý

£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É

£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡¹ÃÈå

£¹ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÌçÏÆ

Åê¼ê¡¡»³ºê

¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û

£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡À¾Â¼

£²ÈÖ¡¦Í··â¡¡°ËÆ£

£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ÁýÅÄ

£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡ÀÖ±©

£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥ª¥¹¥Ê

£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡ËÌÂ¼

£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡¸Å²ì

£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡Éð²¬

£¹ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡´Ý»³ÏÂ

Åê¼ê¡¡¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º