ºäËÜ²Ö¿¥¤ÈÆ±Ìç¤ÎÄ¶ÀäÈþ½÷¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡ª¡Ö¤¦¤ª¡×¡ÖÇµÌÚºä¤Ë¤¤¤½¤¦¡×¥ë¥Ã¥¯¥¹ÁûÁ³¡ÖÌÜÂç¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×»°Âðºéåº¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈþ½÷¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á£¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£¹»þ¡Ë¤Ç¡¢ºäËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»°Âðºéåº¡Ê¤µ¤¡¢£²£³¡Ë¡£¡ÖºäËÜÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÃæÌî¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡×Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë»°Âð¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¤Ë¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¤ÎÎý½¬Ãç´Ö¤Ç»°Âðºéåº¤Á¤ã¤ó½Ð¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¦¤ª¡££Î£È£Ë¤Ë»°Âðºéåº¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö£Î£È£Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»°Âðºéåº¤Á¤ã¤ó½Ð¤Æ¤ë¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»°Âðºéåº¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¿¡ªÌÜÂç¤¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¿´î¡£¤Þ¤¿¡Ö»°Âðºéåº¤Á¤ã¤óÇµÌÚºä£´£¶¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö¥¥ì¥¤¡×¡Ö»°Âðºéåº¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö´éÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤ÎÈþËÆ¡Ê¤Ü¤¦¡Ë¡×¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤â¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡£
¡¡¡Ö¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°Âð¤Ï£²£°£°£²Ç¯£±£±·î£²£³Æü¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤Î£²£³ºÐ¡££²£°£²£´¡Ý£²£°£²£µ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£¹°Ì¡¢À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢£±°Ì¡¢Ãæ»Í¹ñ¶å½£Áª¼ê¸¢£±°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç£±£´£³¡¦£µ£´ÅÀ¤Î¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤áµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¶¥µ»¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇºäËÜ¤È¥«¥Õ¥§¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£