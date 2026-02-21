¸ÞÎØÉ½¾´¼°¤Î¡È¥ß¥¹¡É¤Ë´Ú¹ñ·ãÅÜ¡Ö¸ø¼°¤Ê¼Õºá¤ò¡×¡¡³ÑÅÙ¤Î°ã¤¤¤¬È¯³Ð¡ÖÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Ë¡Ä¡×Êì¹ñ»æÊóÆ»
¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÉ½¾´¼°¤ÇÊ£¿ô¤Î·¹¤¤òÈ¯¸«¡Ä21Æü¤Ë½¤Àµ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ç¡¢É½¾´¼°¤ÎºÝ¤Ë·ÇÍÈ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¹ñ´ú¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¸ø¼°¤Ê¹³µÄ¤¬ÆÏ¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÂ¨¹ï¤ÎÀ§Àµ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡×¤¬¡Ö¡È·¹¤¤¤¿ÂÀ¶Ë´ú¡É¤Î¥¨¥é¡¼¤ò·Ð¤Æ¡Äº£²ó¤Ï¸ø¼°¤ÎÂÀ¶Ë´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¡Ö¸í¤Ã¤¿ÂÀ¶Ë´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¡¢¶¥µ»¾ì¤Ë·ÇÍÈ¤µ¤ì¤¿¹ñ´ú¤Î¡ÖÂÀ¶ËÌÏÍÍ¤Î³ÑÅÙ¤¬È¿»þ·×²ó¤ê¤Ë·¹¤¤¤¿ÂÀ¶Ë´ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë±ß·Á¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¤â¤Î¤«¤é²óÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃË»Ò¤Î1000¥á¡¼¥È¥ë¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¡¢½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤â¡Ö¸í¤Ã¤¿¹ñ´ú¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÇÄ°®¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÅý³ç¤¹¤ëÂç´ÚÂÎ°é²ñ¤¬¡Ö¤¿¤À¤Á¤Ë¹³µÄ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤Ï¡¢Áª¼êÂ¼Æâ¤Î¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë»öÌ³½ê¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ»öÌ³½ê¤òË¬Ìä¤·¡Ö¸í¤Ã¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÂÀ¶Ë´ú¤È¸ø¼°µ¬³Ê¤ÎÂÀ¶Ë´ú¤ÎÁê°ãÅÀ¤òÀâÌÀ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ§Àµ¤ò¶¯ÎÏ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£IOC¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï³ºÅö¤¹¤ë¥¨¥é¡¼¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤È¤È¤â¤ËÂ¨¹ï¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¸ø¼°½ñ´Ê¤òÁ÷ÉÕ¤·¡Ö¸ø¼°¤Ê¼Õºá¡¢»Ä¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ½¾´¼°¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¹Ô»ö¤Ç¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñ¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹ñ´úµ¬³Ê¤ÎÁ´ÌÌÅª¤ÊºÆ³ÎÇ§¤Ê¤É¡×¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢IOC¤ÈÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Á¤ËÀµ³Î¤Êµ¬³Ê¤ÎÂÀ¶Ë´ú¤ò½àÈ÷¤·¡¢¶¥µ»¤¬¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¡£¤½¤Î¸å¡¢20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤ÎÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡¢½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¹ñ´ú¤¬·ÇÍÈ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë