MAN WITH A MISSION¡¢ËÌÆîÊÆ¡õ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÌ¤³«ÂóÃÏ¤ØÄ©¤à¥Ä¥¢¡¼¡ãMARKING NEW GROUND¡ä³«ºÅ·èÄê
MAN WITH A MISSION¤¬ËÌÆîÊÆ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãMAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND-¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÈMARKING NEW GROUND¡É¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡È¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤é¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËËÌÆîÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¹ç¤ï¤»¤Æ7¥«¹ñ10ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ËºÝ¤·¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¿¤Á¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤ò¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Ç¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò¼¨¤¹½¬À¤Ë¤«¤±¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
MAN WITH A MISSION¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±2023Ç¯¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òºÆ³«¡£°ìÊý¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£
ËÌÆîÊÆ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5·î16Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë³¤³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ãZipangu¡ä¤ò¶´¤à·Á¤Ç5·î14Æü¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¥·¥³2ÅÔ»Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆîÊÆ¤Î¥Á¥ê¡¦¥µ¥ó¥Á¥¢¥´¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ò½éË¬Ìä¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Â³¤¯6·î¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ5ÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¤³¤Á¤é¤â½Ð±éÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î¥Á¥§¥³ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¹¡ãROCK FOR PEOPLE¡ä¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡ãSummer Punch Festival¡ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¡ãASIA WAVE FEST 2026¡ä¡¢¤µ¤é¤ËIRON MAIDEN¤äLimp Bizkit¤é¤é¤ÈÊÂ¤Ó¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡ãResurrection Fest 2026¡ä¤ò´Þ¤àÆüÄø¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤Ï½éË¬Ìä¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ä¥¹¥¤¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î½éË¬ÌäÅÔ»Ô¤Ê¤É¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ãMAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- AMERICAS¡ä
ÆüÄø/¹ñ/ÅÔ»ÔÌ¾/²ñ¾ìÌ¾
5·î14Æü(ÌÚ) ¥¢¥á¥ê¥«/¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ August Hall
5·î19Æü(²Ð) ¥á¥¥·¥³/¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡¡Showcenter Complex
5·î21Æü(ÌÚ) ¥á¥¥·¥³/¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£ Foro Teambro
5·î24Æü(Æü) ¥Á¥ê/¥µ¥ó¥Á¥¢¥´ Coliseum Theatre
5·î27Æü(¿å) ¥Ö¥é¥¸¥ë/¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í Carioca Club
¢£¡ãMAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- EUROPE¡ä
ÆüÄø/¹ñ/ÅÔ»ÔÌ¾/²ñ¾ìÌ¾
6·î17Æü(¿å) ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼/¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈAkvarium
6·î20Æü(ÅÚ)¥É¥¤¥Ä/¥É¥ì¥¹¥Ç¥ó Blauer Salon
6·î23Æü(²Ð)¥É¥¤¥Ä/¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¡Im Wizemann
6·î25Æü(ÌÚ)¥¹¥¤¥¹/¥¢¡¼¥é¥¦¡¡Kiff
6·î28Æü(Æü)¥¹¥¤¥¹/¥â¥ó¥Æ¡¼¡¡Pont Rouge
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://MWAM.lnk.to/tour
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
3·î11Æü(¿å) ²£ÉÍ ¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
ÅìËÌ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ÂçºîÀï¡ÉLIFE¡É
https://life.livehouse-daisakusen.com/
3·î20Æü(¶â) ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡¡4¡¦5¡¦6¡¦7¥Û¡¼¥ë
¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹2026
https://cemusiccreative.com/tsutarock2026
3·î21Æü(ÅÚ) ¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
MEGA VEGAS 2026
https://megavegas.jp/
3·î29Æü(Æü) CONVEX²¬»³
EIGHT BALL FESTIVAL 2026
https://eightballfestival.jp/
4·î5Æü(Æü) ¿ÀÆàÀî¸©¡¦Àîºê»ÔÅìÀðÅçÅì¸ø±àÆÃÀß²ñ¾ì
DEAD POP FESTiVAL 2026
https://deadpopfest.com/
4·î26Æü(Æü) µþÅÔ¡¦MAIZURU P.B. Harbor Park
MAIZURU PLAYBACK FES. 2026
https://playback-fes.com/
5·î16Æü(ÅÚ) ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ Brookside at The Rose Bowl
ZIPANGU
https://zipangu-event.cloud/
6·î14Æü(Æü) ¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ
ROCK FOR PEOPLE 2026
https://rockforpeople.cz/en/
6·î18Æü(ÌÚ)-19Æü(¶â) ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï
Summer Punch Festival
https://summerpunchfestival.pl/
6·î27Æü(ÅÚ) ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¡¦Circolo Magnolia
ASIA WAVE FEST 2026
https://lnk.to/ASIAWAVEFEST
7·î1Æü ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¬¥ê¥·¥¢
Resurrection fest 2026
https://www.resurrectionfest.es/
7·î25Æü(ÅÚ) G¥á¥Ã¥»·²ÇÏ
HOTEI FES
https://hotei-fes.com/
