¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡ä¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ´É½¾´¼°¤Ç¡Ö¸í¤Ã¤¿ÂÀ¶Ë´ú¡×¡ÄIOC¤¬¸ø¼°¼Õºá
2026¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸í¤Ã¤¿ÂÀ¶Ë´ú¡Ê´Ú¹ñ¤Î¹ñ´ú¡Ë¤¬·ÇÍÈ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ÈÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬¸ø¼°Åª¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢°Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤ÎÉ½¾´¼°¤ÇÃæ±û¤ÎÂÀ¶ËÌÏÍÍ¤Î³ÑÅÙ¤¬»þ·×È¿ÂÐÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤¿ÂÀ¶Ë´ú¤ò·ÇÍÈ¤·¤¿¡£
ÖÃ萊Ä÷¡Ê¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¡Ê¤È¤â¤Ë¾ëÆî»ÔÄ£¡Ë¡¢¥Î¡¦¥É¥Ò¡Ê²Ú¾ë»ÔÄ£¡Ë¡¢ÄÀ¼â´õ¡Ê¥·¥à¡¦¥½¥¯¥Ò¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÄ£¡Ë¡¢¥¤¡¦¥½¥è¥ó¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄTOTO¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ½÷¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢4Ê¬04ÉÃ014¤ÎµÏ¿¤Ç1°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¤¥ó¤òÄÌ²á¤·¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½÷»Ò¥ê¥ì¡¼¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎºÇ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢É½¾´¼°¤Ç3¥«¹ñ¤Î¹ñ´ú¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÂÀ¶Ë´ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÀ¶ËÌÏÍÍ¤Î³ÑÅÙ¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
13Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÃË»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥ó¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¡Ë¡¢15Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥Û¥ó¡¢¶ä¥á¥À¥ë¡Ë¡¢16Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Âç´ÚÌ±¹ñÁª¼êÃÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸í¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÂÀ¶Ë´ú¤¬·ÇÍÈ¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë´Ø¤·¡¢IOC¤È2026¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¸ø¼°¹³µÄ¤·¡¢Â¨¹ïÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤òÇ§ÃÎ¤·¤¿¸å¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë»öÁ°Äó½Ð¤·¤¿¸ø¼°¹ñ´úµ¬³Ê»ñÎÁ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÄÄ¹²ñµÄ¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë¤ª¤è¤ÓºÇ½ªÅÐÏ¿²ñµÄ¡Ê2026Ç¯1·î26Æü¡Ë¤Ç³ÎÇ§¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤¿ÂÀ¶Ë´ú¤ÈÉ½¾´¼°¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÂÀ¶Ë´ú¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Âç´ÚÌ±¹ñÁª¼êÃÄÆâ¤ÎÁíÌ³¡¦¸ò¾Ä¥Ñ¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¤¬Ä¾¤Á¤ËÁª¼êÂ¼IOC»öÌ³¼¼¤ÈÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ»öÌ³¼¼¤òË¬¤ì¡¢¸í¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÂÀ¶Ë´ú¤È¸ø¼°µ¬³ÊÂÀ¶Ë´ú¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ÎÀ§Àµ¤ò¶¯¤¯Í×ÀÁ¤·¤¿¡£IOC¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤ì¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤È¤È¤â¤ËÂ¨¹ïÁ¼ÃÖ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤Ï¸½¾ì¹³µÄ¤ÈÊ»¹Ô¤·¤Æ¸ø¼°½ñ´Ê¤òÈ¯Á÷¤·¢§¸ø¼°¼Õºá¢§»Ä¤ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ½¾´¼°¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¹Ô»ö¤Ç¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßÁ¼ÃÖ¢§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹ñ´úµ¬³Ê¤ÎÁ´ÌÌºÆ³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¸ø¼°Åª¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·IOC¤ÈÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÄ¾¤Á¤ËºÆ°õºþ¤ò¤·¤ÆÀµ³Î¤Êµ¬³Ê¤ÎÂÀ¶Ë´ú¤ò½àÈ÷¤·¡¢¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò´°Î»¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¸ø¼°¹Ô»ö¤Ç¹ñ²È¤Î¾ÝÄ§¤¬Àµ³Î¤ËÉ½½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´ðËÜ¤Ç¤¢¤êÉ¬¿Ü¤Î»ö°Æ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢º£¸å¤âÂç´ÚÌ±¹ñÁª¼êÃÄ¤Î¸¢±×¤È¹ñ²È¤Î¾ÝÄ§¤ÎÂº¸·¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£